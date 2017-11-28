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28 ноября 2017
Главные новости 
15:51  28 ноября 2017 0

Шесть признаков того, что скоро выборы президента России. Народные приметы на «URA.RU»

Старт продаж Apple IPhoneX в re:Store на Тверской, 27. Москва , айфон, подписи, выборы, кандидат не для всех
Пора думать, за кого будете голосоватьФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
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Всего через три с небольшим месяца мы, россияне, выберем нового президента страны. Кто это будет — пока неизвестно, но в марте мы совершенно точно узнаем его имя.

У многих впечатление, что выборы нескоро: мы не обсуждаем будущих кандидатов, не сравниваем их программы, не спорим о том, кто сделает Россию лучше. На самом деле, по всем приметам, выборы уже действительно на носу.

Итак, скоро выборы, если:

1. По телевизору снова показывают Григория Явлинского.

Будем честны, других причин у Владимира Познера позвать себе в «Познер» Явлинского просто нет (эфир состоялся 27 ноября).

Съезд партии "Яблоко". Москва, явлинский григорий, съезд яблока
А вы когда-нибудь видели его по ТВ не перед выборами?
Фото: Владимир Андреев © URA.RU

2. Вообще по ТВ показывают одних и тех же людей, которые рьяно борются друг с другом. Они везде, даже на молодежном форуме, хотя уже не молоды. И вы даже уже знаете, о чем они скажут.

Борются они друг с другом только в одном случае — если скоро выборы. Во всех остальных случаях даже позируют вместе
Фото: страница Facebook Фариды Рустамовой

3. На улицах много пенсионеров, несмотря на лютый мороз. Все в разноцветных манишках раздают листовки, которые никто не читает.

Раздача брошюр За справедливое ЖКХ, агитаторы, листовки, за справедливое жкх
Иногда, впрочем, эти листовки не выбрасываются прямо в урну
Фото: Александр Мамаев © URA.RU

4. В вашем почтовом ящике много газет, хотя последний раз вы выписывали только журнал «Мурзилка» в 1987 году.

Предвыборная агитация. Пермь, предвыборная газета, почта, почтовые ящики, спам, агитация, решетников максим, рассылка
Как правило, в этих газетах нет даже телепрограммы
Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

5. На столбах вместо «Куплю рога оленя», «Соли, смеси» и «Подработка всего 2 часа в день» висят «Мы знаем, что делать!», «Важно выбирать!» и «Вместе в будущее!»

Содержание таких наклеек тоже иногда смешит
Фото: читатели «URA.RU»

6. Вы знаете точную дату, после которой ваша жизнь на 100% изменится и станет лучше. Причем для этого ничего не нужно делать.

Иван Шумков
© Служба новостей «URA.Ru»
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