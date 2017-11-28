15:51 28 ноября 2017 0

Пора думать, за кого будете голосовать Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Всего через три с небольшим месяца мы, россияне, выберем нового президента страны. Кто это будет — пока неизвестно, но в марте мы совершенно точно узнаем его имя.

У многих впечатление, что выборы нескоро: мы не обсуждаем будущих кандидатов, не сравниваем их программы, не спорим о том, кто сделает Россию лучше. На самом деле, по всем приметам, выборы уже действительно на носу.

Итак, скоро выборы, если:

1. По телевизору снова показывают Григория Явлинского.

Будем честны, других причин у Владимира Познера позвать себе в «Познер» Явлинского просто нет (эфир состоялся 27 ноября).

А вы когда-нибудь видели его по ТВ не перед выборами? Фото: Владимир Андреев © URA.RU

2. Вообще по ТВ показывают одних и тех же людей, которые рьяно борются друг с другом. Они везде, даже на молодежном форуме, хотя уже не молоды. И вы даже уже знаете, о чем они скажут.

Борются они друг с другом только в одном случае — если скоро выборы. Во всех остальных случаях даже позируют вместе Фото: страница Facebook Фариды Рустамовой

3. На улицах много пенсионеров, несмотря на лютый мороз. Все в разноцветных манишках раздают листовки, которые никто не читает.

Иногда, впрочем, эти листовки не выбрасываются прямо в урну Фото: Александр Мамаев © URA.RU

4. В вашем почтовом ящике много газет, хотя последний раз вы выписывали только журнал «Мурзилка» в 1987 году.

Как правило, в этих газетах нет даже телепрограммы Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

5. На столбах вместо «Куплю рога оленя», «Соли, смеси» и «Подработка всего 2 часа в день» висят «Мы знаем, что делать!», «Важно выбирать!» и «Вместе в будущее!»

Содержание таких наклеек тоже иногда смешит Фото: читатели «URA.RU»

6. Вы знаете точную дату, после которой ваша жизнь на 100% изменится и станет лучше. Причем для этого ничего не нужно делать.