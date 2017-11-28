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28 ноября 2017
Главные новости 
16:40  28 ноября 2017 0

Киркоров возложил цветы к могиле прадеда в Екатеринбурге. ФОТО

Король эстрады попросил журналистов оставить его одногоФото: «URA.RU»

Король отечественной эстрады Филипп Киркоров побывал на кладбище в Екатеринбурге, где обнаружили захоронение его прадеда, известного русского и советского циркового артиста Виктора Маниона. Могилу циркового артиста из известной династии случайно нашли краеведы.

Киркоров возложил к могиле цветы, а в эти минуты продолжает охотно общаться с журналистами. «В Екатеринбург я приезжаю очень часто, третий город в моей биографии по посещаемости, опередил Киев, — признался Киркоров, передает корреспондент „URA.RU“. — В ближайшие свои приезды я и родственников навещу, и памятником займусь».

На свой концерт Киркоров, по его собственному признанию, отправится, зарядившись «историческими флюидами». «Вы идите, а я постою немножко у могилы сам», — сказал Киркоров, попросил журналистов оставить его одного.

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Король эстрады прибыл на кладбище с цветами

Как писало «URA.RU» ранее, могила Виктора Маниона ранее считалась утраченной, было известно лишь, что он жил и работал в довоенном Свердловске, где и был похоронен в 1940 году. В 1930-е годы в СССР артисты династии Манион пользовались большой популярностью. Братья Борис и Виктор Манионы работали в амплуа комиков-акробатов. Жена Виктора Маниона, Мария, была акробаткой, танцовщицей, дрессировщицей собак.

Виктор Кудряшов
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