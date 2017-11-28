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28 ноября 2017
Главные новости 
16:53  28 ноября 2017 0

Носов нашел виноватых в негативном имидже Нижнего Тагила: от Петросяна до Галустяна. «Из-за этого нас не понимают в Москве»

Открытие третьего этапа Кубка мира по прыжкам с трамплина среди женщин. Нижний Тагил, носов сергей
Сергей Носов объяснил, почему тагильчан не воспринимают так, как должныФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Мэр Нижнего Тагила Сергей Носов назвал всех, кто, по его мнению, уже на протяжении полувека формирует негативный образ Нижнего Тагила в массовом сознании. Своей версией градоначальник поделился в пресс-центре ТАСС Урал, куда приехал поддержать основателя Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра Владислава Тетюхина. Последний в преддверии своего 80-летия (29 ноября) рассказывал журналистам о развитии госпиталя, поиске федеральной поддержки и трудностях, которые «обусловлены тем, что очень трудно найти понимание в Москве у определенных чиновников простого вопроса „зачем он поставил госпиталь в Нижнем Тагиле?“».

Носов эту мысль поддержал и предложил свое объяснение. «Сложился устойчивый стереотип восприятия города, и это мешает. В фельетонах, юмористических репризах, тележурнале «Фитиль» — пусть они были лет 40 назад еще, но все же. Я еще юношей и подростком толком не знал, где Тагил, но восприятие мне уже тогда формировали специфическое.

Петросян со своим «шпингалетами самовывозом из Нижнего Тагила» и «чудила из Нижнего Тагила». Леонов с Евстигнеевым в одном из «фитилей» (юмористический тележурнал). Сейчас это «Наша Раша», Галустян со Светлаковым с этим «Тагииил!».

У нас есть город Урюпинск, который сильно пострадал от всего лишь одного анекдота. Обывательское негативное восприятие через яркую шутку закрепляется и это надо менять, задача очень непростая», — рассказал «URA.RU» градоначальник.

Владислав Тетюхин, впрочем, тут же предложил свою версию исправления ситуации. «Титан» свердловской промышленности и меценат напомнил, что «Нижний Тагил — это еще и горы Долгая и Белая, санаторий „Леневка“, а также возможно будущий реабилитационный санаторий на базе его госпиталя». В этой связи Тетюхин предложил подумать над версией «Тагил 2.0. Курортный город» и напомнил, что «на Западе известны примеры, когда устойчиво негативное восприятие города меняли, находя новую подачу и новый бренд».

Антон Ольшанников
© Служба новостей «URA.Ru»
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