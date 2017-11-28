Путин предложил ввести льготную ипотеку для молодых семей

Российские семьи, в которых рождается второй или третий ребенок, смогут взять ипотеку по льготной программе. О необходимости введения такой инициативы заявил президент РФ Владимир Путин.
«Предлагаю запустить специальную программу ипотечного кредитования, ее возможностями смогут воспользоваться семьи, в которых с 1 января 2018 года рождается второй или третий ребенок», — цитирует Путина телеканал RT.
По словам президента, такие семьи смогут рассчитывать на субсидирование государством процентной ставки сверх шести процентов годовых.
Ранее глава государства заявил, что с 2018 года семьи, в которых рождается первый ребенок, смогут получать ежемесячное пособие до достижения первенцем полутора лет. В среднем, такая выплата должна составить свыше 10 тысяч рублей.