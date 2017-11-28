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28 ноября 2017
Главные новости 
17:42  28 ноября 2017 0

Герой первого скандального старта с космодрома «Восточный» предположил, кто ответит за падение спутника

Пресс-конференция в ТАСС по ОПК. Екатеринбург, шалимов леонид
Первый старт с «Восточного» провел год назад ШалимовФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Уральский конструктор ответил за неудачный старт ракеты с Восточного
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После того, как стало известно о падении в Атлантический океан спутника «Метеор-М», запущенного с космодрома «Восточный», редакция «URA.RU» связалась с экс-директором екатеринбургского НПО автоматики Леонидом Шалимовым, ставшим героем скандала год назад при первом старте ракеты с нового российского космодрома.

«Я даже не знал о случившемся, весь день провел на встречах, а сейчас освободился, и мне сообщили о спутнике. Я всю жизнь занимаюсь ракетами, поэтому не знаю, что там произошло с разгонным блоком. Эти блоки производят в НПО имени Лавочкина в Химках, так что может быть там кому-то придется отвечать. Я же сам ушел год назад, так как я честный человек и обвинения, считаю, были незаслуженные, — рассказал „URA.RU“ Леонид Шалимов. — Была нормальная рабочая ситуация. И на Байконуре бывают отмены и переносы стартов».

Ранее «URA.RU» сообщало о том, что запущенная с «Восточного» ракета «Союз-2.1б» потеряла спутник «Метеор-М», который должен был передавать на Землю прогноз погоды. Как предполагают в Роскосмосе, нештатная ситуация со спутником могла возникнуть на этапе полета разгонного блока «Фрегат». По неподтвержденным пока сведениям, спутник мог сойти с орбиты и упасть в Атлантический океан, пишет портал «Утро.ру».

Первый запуск с космодрома «Восточного» должен был состояться 27 апреля. Присутствовать при запуске приехал президент Владимир Путин, но из-за технических проблем в последний момент полет пришлось перенести на сутки. Спустя несколько дней после этого подал в отставку директор НПО автоматики, где был изготовлен проблемный блок ракеты. После ухода с руководящего поста Шалимов остался в НПО в качестве советника директора.

Александр Лукманов
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