{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Чиновникам отменили Новый год. На форуме Кудрина озвучат программу президента. Юля Михалкова идет в Думу Екатеринбурга
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,41
Динамика за 2 недели
Евро 69,49
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
28 ноября 2017
16:13  28 ноября 2017 0

Российский спутник «Метеор-М» упал в Атлантический океан после неудачного запуска

Роскосмос, космос, космодром, запуск ракеты
Погодный спутник мог упасть из-за неверных рассчетовФото: Роскосмос

Запущенный с космодрома Восточный спутник «Метеор-М» упал в Атлантический океан. По данным Life, причиной неудачного запуска стала неисправность двигателя разгонного блока «Фрегат».

В «Роскосмосе» считают, что запуск спутника провалился из-за человеческого фактора — ошибся специалист, отвечавший за подготовку полетного задания. «По предварительным данным, возникла ошибка в полетном задании ракеты-носителя и разгонного блока „Фрегат“, в результате чего первый импульс был выдан не в той ориентации, которая необходима. Разгонный блок вместе со спутником вошел в атмосферу и упал в Атлантический океан», — сообщил «Интерфаксу» источник в космическом ведомстве.

Как писало «URA.RU» ранее, «Метеор-М» был предназначен для сбора информации, которая используется для прогноза погоды. После отделения от ракеты спутник должен был начать передачу телеметрии, однако данные так и не были получены.

Сергей Макеев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров