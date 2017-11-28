Российский спутник «Метеор-М» упал в Атлантический океан после неудачного запуска

16:13 28 ноября 2017 0

Погодный спутник мог упасть из-за неверных рассчетов Фото: Роскосмос

Запущенный с космодрома Восточный спутник «Метеор-М» упал в Атлантический океан. По данным Life, причиной неудачного запуска стала неисправность двигателя разгонного блока «Фрегат».

В «Роскосмосе» считают, что запуск спутника провалился из-за человеческого фактора — ошибся специалист, отвечавший за подготовку полетного задания. «По предварительным данным, возникла ошибка в полетном задании ракеты-носителя и разгонного блока „Фрегат“, в результате чего первый импульс был выдан не в той ориентации, которая необходима. Разгонный блок вместе со спутником вошел в атмосферу и упал в Атлантический океан», — сообщил «Интерфаксу» источник в космическом ведомстве.

Как писало «URA.RU» ранее, «Метеор-М» был предназначен для сбора информации, которая используется для прогноза погоды. После отделения от ракеты спутник должен был начать передачу телеметрии, однако данные так и не были получены.