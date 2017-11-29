00:41 29 ноября 2017 0

Носов сожалеет, что оскорбил Кошкину, назвав «трансвеститом» ФОТО: Личная страница Дмитрий Носова в Instagram

Олимпийский призер и экс-депутат Госдумы Дмитрий Носов принес свои извинения телеведущей Яне Кошкиной за то, что назвал ее трансвеститом.

«Дорогие друзья! В эту субботу я сделал пост, где написал то, что думаю! Я задал вопрос, потому что не знал, кто этот человек. Это оказалась Яна Кошкина, я уверен, что она хорошая, замечательная девушка. Приношу искренние извинения Яне Кошкиной и ее поклонникам за то, что мои слова могли обидеть вас», — написал Носов на своей странице в Twitter.

Ранее заслуженный мастер спорта по дзюдо Дмитрий Носов жестко высказался в социальных сетях о ведущей программы «Короли фанеры» Яне Кошкиной, назвав ее трансвеститом.

Сама телеведущая назвала поступок депутата не мужественным и очень переживает по поводу неприятного инцидента.