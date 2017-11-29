Суд обязал Навального вернуть 50 тысяч рублей, собранных на президентские выборы

13:54 29 ноября 2017 0

С Алексея Навального начали требовать деньги, собранные на выборы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Савеловский суд Москвы обязал блогера Алексея Навального вернуть 50 тысяч рублей Михаилу Костенко, который ранее пожертвовал ему деньги на проведение президентской компании. Истец подал заявление в суд на Алексея Навального после того, как стало известно, что блогер в ближайшие 10 лет не сможет принять участия в выборах из-за судимости.

Помимо пожертвования в 50 тысяч рублей, Навальный также будет обязан заплатить государственную пошлину, передает РАПСИ. Адвокат истца Илья Ремесло рассказал, что Костенко перечислил Навальному деньги, когда блогер заявлял, что пойдет на президентские выборы. Однако позже Костенко усомнился, что его деньги потратят по назначению. В частности, он был удивлен, когда безработный Навальный несколько раз ездил отдыхать за границу, а позже и вовсе узнал, что Навального не зарегистрируют кандидатом на выборах.

«Истец узнал, что Навальный имеет непогашенную судимость и в соответствии с законом не может принимать участие в президентских выборах», — отметил Илья Ремесло.

Представитель Навального представил в суд справку о возврате 50 тысяч рублей. Он также рассказал, что деньги, собранные в качестве пожертвований с россиян, направлялись на поездки Алексея Навального по городам страны и создание там штабов.

В 2013 году Алексей Навальный был признан виновным по делу «Кировлеса» и приговорен к пяти годам лишения свободы условно. Из-за этой судимости Европейский суд по правам человека не стал оспаривать российское законодательство, согласно которому блогер не имеет права баллотироваться на выборные руководящие посты в течение 10 лет после погашения судимости. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что до 2028 года Навальный не имеет права участвовать в выборах ни при каких обстоятельствах.