15:30 29 ноября 2017 0

Фонд, основанный Навальным, признал, что блогер не станет президентом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) и глава предвыборного штаба блогера Алексея Навального Леонид Волков фактически признали, что блогер не сможет участвовать в президентских выборах 2018 года. Косвенным подтверждением этому стала уведомительная телеграмма в адрес истца Михаила Костенко, который через суд потребовал вернуть ему сумму пожертвования в 50100 рублей, поняв, что Навальный не сможет выдвинуться на пост главы государства.

Волков еще до суда отправил истцу в Ленинградскую область телеграмму, в которой уведомил Костенко о том, что деньги он может получить в любом отделении Сбербанка. «Уведомляем вам о возврате средств по платежному поручению от 31.08.2017 года НР 001491 в размере 50100 рублей посредством денежного перевода „Колибри“. Забрать средства можно в любом отделении Сбербанка при предъявлении документа удостоверяющего личность и сообщении контрольного номера», — говорится в телеграмме.

Телеграмма была отправлена еще до решения суда Фото: скрин телеграммы

Таким образом, вернув деньги, в ФБК по сути признали, что Навальный не сможет выдвинуть свою кандидатуру на пост президента России на выборах весной 2018 года. В Фонде при этом заявляют, что вернули деньги только потому, что не хотят связываться с провокатором. Как ранее писало «URA.RU», Савеловский суд Москвы удовлетворил иск Костенко о возврате денег, которые он пожертвовал на президентскую кампанию оппозиционера, основателя ФБК Алексея Навального.

В октябре Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) не стал оспаривать российское законодательство, согласно которому Алексей Навальный не имеет права баллотироваться на выборные руководящие посты в течение 10 лет после погашения судимости. Эксперты тогда отметили, что решение ЕСПЧ было принято, несмотря на необычную лояльность к заявителю: Навального презентовали как лидера российской оппозиции и его жалобу на вердикт рассматривали без привычного многолетнего ожидания.

17 октября глава Центризбиркома Элла Памфилова пояснила, что Алексей Навальный сможет баллотироваться на пост президента только через десять лет. Она подчеркнула тогда, что любая информация о том, что Навальный имеет право претендовать на пост главы России сейчас, является ложной.

Ранее в рэп-батле российский исполнитель Гнойный (Слава КПСС) сравнил Алексея Навального с куклой из детской телепередачи «Спокойной ночи, малыши», назвав его «куклой с рукой в ж…е».