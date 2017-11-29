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29 ноября 2017
17:07  29 ноября 2017 0

Экс-супруга Джигарханяна после развода объявила о беременности

Доктор посоветовал ей избегать волнений и стрессовФото: личная страница Виталины Цымбалюк-Романовской в Facebook

Бывшая жена актера Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская отказалась прийти на допрос из-за беременности. Она передала следователю слова доктора о том, что ей нужен покой — никаких нервов и волнений.

Она уезжала в Грузию для того, чтобы лечь в частную клинику на сохранение. В Москве Цымбалюк-Романовская боялась лечиться из-за того, что о ее положении все узнают, передают «Дни.ру».

По мнению юриста Дмитрия Кузьмичева, возможное появление законного наследника Джигарханяна может серьезно повлиять на ситуацию с его имуществом. «Получается, что он оскорблял беременную женщину, а она терпела и не опустилась до ответных оскорблений, хотя в ее положении имела право на эмоции. К тому же артисту будет неловко преследовать Виталину, ведь никакого мужчину не красят разборки с беременной женой», — добавил эксперт.

Ранее бывшая жена артиста бурно отметила их развод и заявила, что гордится собой. Сейчас она планирует уехать в Париж, выйти замуж и стать мамой.

Ксения Томашова
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© Служба новостей «URA.Ru»
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