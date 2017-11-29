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29 ноября 2017
28 ноября 2017
Главные новости Свердловской области
16:54  29 ноября 2017 0

Свердловский депутат, признанный банкротом, приехал в думу на новом «Мерседесе». И прокомментировал нам недовольство коллег

Отчет Евгения Куйвашева перед заксобранием за 2014 год. Екатеринбург, ушаков геннадий
Геннадий Ушаков не расстался с «Мерседесом», несмотря на банкротствоФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Законодательное собрание Свердловской области 5 декабря рассмотрит вопрос о наделении полномочиями нового депутата. Им станет «справедливоросс» Геннадий Ушаков.

Как ранее сообщало «URA.RU», ему передан мандат Дмитрия Ионина. Сам Дмитрий Ионин в октябре перешел на работу в Госдуму, заняв в федеральном парламенте место Александра Буркова.

Геннадий Ушаков заявил «URA.RU», что он намерен приступить к работе в комитете по развитию инфраструктуры и жилищной политике. Какой именно пост он займет, Ушаков предполагать не берется. Геннадий Ушаков уже несколько раз посещал Заксобрание, проводя переговоры с депутатами. Один из будущих коллег Ушакова высказал удивление, что он (будучи официально признанным банкротом) прибыл в парламент на новом «Мерседесе». Сам Ушаков был удивлен внимательности депутатов, назвав их недовольство наличием у него «Мерседеса» «детским садом».

Геннадий Ушаков известен в регионе как экс-партнер предпринимателя Алексея Тимощука, который за дело о хищении с УВЗ был объявлен в международный розыск, а позже заочно арестован. Ушаков и Тимощук в 2004 году создали компанию ООО «Конструкция ЕНТ», которая получила контракты на выполнение ремонтно-строительных работ на сумму более 160 миллионов рублей на территории оборонного предприятия УВЗ. Счета предприятию выставлялись на суммы, которые сегодня называют завышенными. В деле Тимощука Ушаков проходил как свидетель.

Геннадий Ушаков был депутатом Заксобрания прежнего созыва. Он прославился и как народный избранник, первым в регионе признанный банкротом. Арбитражный суд Свердловской области признал его несостоятельным в марте 2016 года. Ушаков заявлял «URA.RU», что к настоящему времени он уладил все корпоративные конфликты со своим участием: «Идет подписание всех мировых соглашений, завершаются все переговоры».

Константин Джултаев
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