Законодательное собрание Свердловской области 5 декабря рассмотрит вопрос о наделении полномочиями нового депутата. Им станет «справедливоросс» Геннадий Ушаков.
Как ранее сообщало «URA.RU», ему передан мандат Дмитрия Ионина. Сам Дмитрий Ионин в октябре перешел на работу в Госдуму, заняв в федеральном парламенте место Александра Буркова.
Геннадий Ушаков заявил «URA.RU», что он намерен приступить к работе в комитете по развитию инфраструктуры и жилищной политике. Какой именно пост он займет, Ушаков предполагать не берется. Геннадий Ушаков уже несколько раз посещал Заксобрание, проводя переговоры с депутатами. Один из будущих коллег Ушакова высказал удивление, что он (будучи официально признанным банкротом) прибыл в парламент на новом «Мерседесе». Сам Ушаков был удивлен внимательности депутатов, назвав их недовольство наличием у него «Мерседеса» «детским садом».
Геннадий Ушаков известен в регионе как экс-партнер предпринимателя Алексея Тимощука, который за дело о хищении с УВЗ был объявлен в международный розыск, а позже заочно арестован. Ушаков и Тимощук в 2004 году создали компанию ООО «Конструкция ЕНТ», которая получила контракты на выполнение ремонтно-строительных работ на сумму более 160 миллионов рублей на территории оборонного предприятия УВЗ. Счета предприятию выставлялись на суммы, которые сегодня называют завышенными. В деле Тимощука Ушаков проходил как свидетель.
Геннадий Ушаков был депутатом Заксобрания прежнего созыва. Он прославился и как народный избранник, первым в регионе признанный банкротом. Арбитражный суд Свердловской области признал его несостоятельным в марте 2016 года. Ушаков заявлял «URA.RU», что к настоящему времени он уладил все корпоративные конфликты со своим участием: «Идет подписание всех мировых соглашений, завершаются все переговоры».