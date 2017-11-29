На Украине официально запретили транслировать сериал «Сваты»

20:09 29 ноября 2017 0

Добронравов назвал решение Украины глупым Фото: группа «Продюсерский Центр «Фёдор Добронравов», Facebook

Госкино Украины отменило государственную регистрацию и признало недействительными прокатные удостоверения на все сезоны сериала «Сваты». Об этом сообщил заместитель председателя украинского ведомства Сергей Неретин.

«На практике это означает, что сериал не смогут показывать на украинских телеканалах и в кинотеатрах», — передает его сообщение RT. Запрет госагентства Украины объясняется попаданием актера Федора Добронравова в черный список Министерства культуры. Там его считают лицом, которое угрожают национальной безопасности страны.

Добронравов уже ответил на решение чиновников. «Я не могу тратить свое время на комментирование глупых постановлений украинского правительства. Мне вполне хватает работы и без этого», — цитирует актера телеканал 360. Ранее о запрете «Сватов» на Украине высказалась и депутат Наталья Поклонская. Она раскритиковала решение спецслужб Украины и призналась, что этот сериал является любимым в ее семье.