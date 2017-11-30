Звезда «Дома-2» из Тюмени подает в суд на бывшего супруга

07:37 30 ноября 2017 0

Элина Камирен хочет заставить бывшего бойфренда платить алименты ФОТО: kamirenworld@instagram

Тюменская звезда «Дома-2» Элина Камирен намерена подать в суд на своего экс-бойфренда Александра Задойнова. Девушка утверждает, что бывший возлюбленный никак не участвует в воспитании их дочери и отказывается платить алименты.

«Я подаю в прокуратуру, чтобы провели работу и взяли на контроль это дело. Мне непонятно, почему не платятся алименты. Мне непонятно, почему приставы так работают в городе Ярославле. Вообще, у меня есть предположения, что у Саши там с приставами все хорошо», — цитирует Камирен портал Super.

Звезда также добавила, что за минувший год Задойнов выплатил ей всего 25 тысяч рублей. Ранее telegram-канал Mash сообщал, что бывший бойфренд Камирен не может найти средств для финансовой поддержки дочери из-за высоких расходов на благотворительность.

Напомним, что Камирен и Задойнов познакомились на съемках «Дома-2» в 2013 году. Вскоре девушка сообщила о своей беременности. Родившаяся дочь Александра не смогла укрепить союз участников популярного телепроекта, и вскоре они расстались.