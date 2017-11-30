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30 ноября 2017
11:34  30 ноября 2017 0

В Зауралье в аварии погиб полицейский руководитель

ДТП произошло в среду в Белозерском районеФото пресс-службы УМВД по Курганской области

В Зауралье в результате аварии погиб заместитель начальника отдела полиции «Белозерское» межмуниципального отдела МВД России «Варгашинский» майор полиции Константин Лаптев. ДТП произошло в среду, 29 ноября, в Белозерском районе, сообщает пресс-служба УМВД по Курганской области.

Константину Лаптеву было 43 года
Фото пресс-службы УМВД по Кургаснкой области

Авария произошла рано утром, когда Константин Лаптев ехал на службу на личном автомобиле ВАЗ-2107. По предварительным данным, виновникам происшествия стал 77-летний житель Сургута. В тумане он попытался обогнать попутный грузовик Volvo, но не выдержал необходимый боковой интервал и столкнулся с ним. От удара легковушку отбросило на встречку, где она столкнулась с автомобилем ВАЗ, которым управлял Лаптев.

Константину Лаптеву было 43 года. Родственникам и близким погибшего руководство зауральского УМВД выразило соболезнования.

Татьяна Жаткина
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