В Зауралье в результате аварии погиб заместитель начальника отдела полиции «Белозерское» межмуниципального отдела МВД России «Варгашинский» майор полиции Константин Лаптев. ДТП произошло в среду, 29 ноября, в Белозерском районе, сообщает пресс-служба УМВД по Курганской области.
Авария произошла рано утром, когда Константин Лаптев ехал на службу на личном автомобиле ВАЗ-2107. По предварительным данным, виновникам происшествия стал 77-летний житель Сургута. В тумане он попытался обогнать попутный грузовик Volvo, но не выдержал необходимый боковой интервал и столкнулся с ним. От удара легковушку отбросило на встречку, где она столкнулась с автомобилем ВАЗ, которым управлял Лаптев.
Константину Лаптеву было 43 года. Родственникам и близким погибшего руководство зауральского УМВД выразило соболезнования.