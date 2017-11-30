11:58 30 ноября 2017 0

Для фотосессии девушка кардинально сменила имидж ФОТО: скрин из профиля Наташи Поли в «Инстаграме»

Популярный журнал о моде Marfa Journal для своего нового номера пригласил пермскую супермодель Наташу Поли. Девушка снялась в фотосессии в ретростиле.

На снимках девушка позирует с непривычной для себя прической — темными кудрями. В обычной жизни модель предпочитает родной блонд и прямые волосы. На других кадрах девушка демонстрирует модные образы в стиле восьмидесятых годов прошлого века.

Сама модель отмечает, что ее кудряшки смогут привлечь парней во двор; об этом игриво пишет она в своем профиле в Instagram. Пользователям понравился стиль модели на снимках: «Тебе идут кудряшки… Это так красиво». Некоторые отмечают, что с трудом узнали модель из-за нового цвета волос. «Другой человек. Да, воистину прическа меняет человека», — пишут фолловеры в комментариях.

1/4 ФОТО: скрин из профиля Наташи Поли в «Инстаграме»

На модных показах, в рекламе и в обычной жизни Наташу Поли привычнее видеть блондинкой.