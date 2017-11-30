12:32 30 ноября 2017 4

Рутений-106 зафиксировали в Сибири Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Специалисты, следящие за радиационной обстановкой в Красноярском крае, обнаружили наличие высокой концентрации радиоактивного изотопа рутений-106 в 70 километрах от регионального центра.

Вещество обнаружили еще в начале октября неподалеку от населенных пунктов Большая Мурта и Сухобузимо, сообщает телеканал «ТВК». Впрочем, зафиксированная концентрация изотопа была оценена в 0,24 микробеккереля на кубометр, что существенно ниже опасных для здоровья человека значений. По словам исследователей, рутений-106 сам по себе не мог образоваться в регионе.

Ранее рутений-106 был обнаружен на Южном Урале специалистами Росгидромета. Концентрация изотопа в воздухе составила десятки микробеккерелей. Позже продукты распада рутения-106 были зафиксированы и в европейской части России.