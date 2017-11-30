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30 ноября 2017
12:46  30 ноября 2017 1

Штраф — 500 рублей. Уже завтра водителей начнут наказывать за отсутствие знака «Шипы»

Знак
Те, у кого нет треугольника «Ш», будут платитьФото: Вадим Ахметов © URA.RU

С 1 декабря водителей, поменявших летнюю резину на зимнюю, но не наклеивших на стекло треугольник с буквой «Шипы», начнут штрафовать на 500 рублей. Знак «Ш» только появился в правилах в прошлом году, и гаишники до этого момента относились к нарушителям лояльно, ограничиваясь предупреждениям.

Машинам на зимней шипованной резине требуется гораздо меньшее расстояние для остановки, чем автомобилям с летней резиной, и водители должны учитывать это, чтобы избежать столкновения при экстренном торможении.

В УГИБДД по Свердловской области обещают, что облавы на нарушителей без знака «Шипы» пока устраивать не будут.

«Каждый водитель должен соблюдать Правила дорожного движения. Сотрудники ГИБДД в соответствии со своими должностными обязанностями будут привлекать водителей, которые не установили знак „Шипы“. Но никаких специальных мероприятий по выявлению и привлечению за это нарушение в Свердловской области проводиться не будет. В действительности в настоящий момент не существует проблем ни с приобретением этих знаков, ни с установкой. Поэтому у законопослушных водителей не должно возникнуть никаких вопросов по этому поводу. За нарушение предусмотрен штраф 500 рублей», — объяснила «URA.RU» Анна Хорькова, сотрудник отдела пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Также с 1 декабря участники массовых ДТП смогут получать компенсации ущерба по полисам ОСАГО, уточняет «Федеральное агентство новостей». Ранее этот полис оплачивал лишь при ДТП с участием двух машин.

Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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