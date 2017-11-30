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30 ноября 2017
29 ноября 2017
13:23  30 ноября 2017 2

В Курганской области на службу заступил второй вертолет медицины катастроф

Разное. Курган, вертолет, санавиация
Санавиация в Зауралье уже спасла 106 жизнейФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Второй медицинский вертолет «Ансат» авиационной медицинской службы Helimed заступил на дежурство в Курганской области. Об этом «URA.RU» сообщили в АО «Русские вертолетные системы».

Новое воздушное судно позволит увеличить количество спасенных жизней и частоту вылетов вертолетов санавиации. Как отмечают в «РВС», к преимуществам «Ансата» относятся самая просторная в своем классе кабина, а также медицинский модуль, который ведет непрерывный мониторинг состояния пострадавшего и поддерживает жизненно важные функции организма. Машина также приспособлена к условиям эксплуатации в России, развивает скорость до 275 км/ч и совершает перелеты на расстояния свыше 500 км.

В ГБУ «Курганский областной центр медицины катастроф» предоставить оперативный комментарий агентству оказались не готовы.

Санитарная авиация работает в регионе с августа 2017 года. На обеспечение дежурства и вылетов вертолетов Курганская область получила субсидию в размере 102,5 млн рублей. За три месяца работы одного вертолета удалось эвакуировать 106 зауральцев, нуждающихся в экстренной медицинской помощи.

Ранее «URA.RU» сообщало, что результаты аукционов на закупку времени медицинских вертолетов пытался оспорить Курганский авиационно-спортивный клуб ДОСААФ России.

Вера Чернышева
© Служба новостей «URA.Ru»
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