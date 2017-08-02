В Зауралье пациентов будут доставлять в больницы по воздуху. ФОТО

В Курганской области возрождают санитарную авиацию. Вертолет для доставки в больницы тяжелых пациентов из отдаленных населенных пунктов области прибыл в регион накануне, сообщили «URA.Ru» в пресс-службе губернатора. Он оснащен аппаратом искусственной вентиляции легких, дефибриляторами и другим оборудованием для спасения пациентов.
Медицинскую эвакуацию будут проводить два медицинских работника. Вылеты будут проходить круглосуточно. Для этого организуют дежурство инженерного, лётного состава и медицинского персонала. «На первоначальном этапе основная задача — доставка пациентов из центральных районных больниц в больницы города Кургана, где пациентам будет оказываться необходимая медицинская помощь. В перспективе — применение вертолёта для эвакуации пострадавших с места ДТП», — уточнили в пресс-службе департамента здравоохранения.
В 2017 году на территории области построят три вертолётные площадки с твёрдым покрытием и пять вертолётных площадок с естественным или улучшенным покрытием. На эти цели из бюджета региона предусмотрено 5 млн рублей. Площадки с твёрдым покрытием строятся в Макушинском и Шумихинском районах и в городе Шадринске. Вертолётные площадки с естественным или улучшенным покрытием организуются муниципальных районах: Петуховском, Мокроусовском, Целинном, Катайском и Шатровском.
На обеспечение санавиации в 2017 году направят более 120 млн рублей, в том числе 102,5 млн рублей — из федерального бюджета. Полёты по санитарным заданиям начнутся с августа этого года. Ранее в Зауралье проводили полеты санитарной авиации с 1944 по 1992 год на самолетах АН-2.
Курганская область вошла в число 34 субъектов Российской Федерации, которые являются труднодоступными с точки зрения своевременности оказания экстренной медицинской помощи. Они включены в проект «Развитие санитарной авиации», утвержденный президиумом совета при Президенте России в октябре 2016 года.