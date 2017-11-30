Лепс переманил у бывших партнёров Ольгу Бузову

16:44 30 ноября 2017 1

Теперь только ПЦ Лепса может организовывать концерты Бузовой Фото: Григорий Лепс, Instagram

Телеведущая, участница нашумевшего «Дома-2» и певица Ольга Бузова заключила контракт с продюсерским центром (ПЦ) Григория Лепса. По условиям соглашения, она не сможет работать с другими концертными объединениями. Бывшие партнеры, организовавшие для Бузовой дебютное шоу в «Известия-холле», удивились такому решению.

С момента подписания договора всеми концертами звезды будут заниматься люди из концертной компании Лепса и Эмина Агаларова, с которым они недавно объединили бизнес. Там заявляют, что сейчас сделка на стадии переговоров — «скоро узнаете все новости из официальных источников», передает Life.ru.

Ещё в начале ноября Бузова планировала вести концертный бизнес с другими людьми — компанией MS Production. Внезапное «слияние» Ольги и Григория стало большим сюрпризом для возглавляющих компанию Майи Сериковой и Александра Никитина, которые, к слову, являются бывшими бизнес-партнерами Лепса. «Никаких долгоиграющих контрактов с Бузовой мы не заключали, но наше дальнейшее сотрудничество после московского концерта активно обсуждалось, мы планировали провести её выступления и на других площадках», — поделилась Серикова.

О том, что Бузова договорилась проводить концерты с ПЦ Лепса, руководители MS Production узнали из постов в Instagram. «Что тут можно сказать, это выбор Ольги. Приятно, что „первооткрывателями“ больших концертных площадок для неё стали мы. Был успех, а значит, мы всё сделали правильно», — призналась директор MS Production.

Ранее звезда «Дома-2» сообщила о новой должности на федеральном телеканале. Теперь она является одной из ведущих передачи «Бабий бунт» на «Первом канале».