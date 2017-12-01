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01 декабря 2017
30 ноября 2017
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10:06  01 декабря 2017 0

«Снега нет, но вы держитесь». Уральцы в соцсетях встречают календарную зиму. ФОТО

Первый снег. Сургут, первый снег, зима близко
Сипоптики обещают запоздалый снегопад в столице Урала к началу следующей неделиФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Российские пользователи соцсетей в пятницу, 1 декабря, радуются наступлению календарной зимы, активно размещая снимки заснеженных улиц. Уральцам в уходящем году со снежным покровом повезло меньше: жители Екатеринбурга и Челябинска на своих страницах грустно завидуют северным регионам и надеются на снегопад.

«Зима началась, а где снег?», «Глобальное потепление в действии! Ну и где привычные декабрьские сугробы?», «Что, блин, происходит? Где снег?», «Высота снежного покрова в Челябинске 0 сантиметров — это как?», «Снега нет, но вы держитесь. Здоровья вам и всего наилучшего», — иронично возмущаются жители Урала.

Несмотря на странное начало календарной зимы, в некоторых районах Екатеринбурга привычные декабрьские пейзажи все-таки нашлись. Наиболее заснеженными оказались Нижнеисетский микрорайон и Химмаш.

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ФОТО: «Вконтакте»

Сергей Макеев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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