10:06 01 декабря 2017 0

Сипоптики обещают запоздалый снегопад в столице Урала к началу следующей недели Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Российские пользователи соцсетей в пятницу, 1 декабря, радуются наступлению календарной зимы, активно размещая снимки заснеженных улиц. Уральцам в уходящем году со снежным покровом повезло меньше: жители Екатеринбурга и Челябинска на своих страницах грустно завидуют северным регионам и надеются на снегопад.

«Зима началась, а где снег?», «Глобальное потепление в действии! Ну и где привычные декабрьские сугробы?», «Что, блин, происходит? Где снег?», «Высота снежного покрова в Челябинске 0 сантиметров — это как?», «Снега нет, но вы держитесь. Здоровья вам и всего наилучшего», — иронично возмущаются жители Урала.



Несмотря на странное начало календарной зимы, в некоторых районах Екатеринбурга привычные декабрьские пейзажи все-таки нашлись. Наиболее заснеженными оказались Нижнеисетский микрорайон и Химмаш.