В Челябинске стартовал семидневный пикет в поддержку выдвижения Ксении Собчак в президенты РФ. Штаб тележурналистки установил в центре города, в сквере на Алом поле, у бюста В. И. Ленина, белоснежный шатер с фамилией претендента на должность, слоганом и логотипом, передает корреспондент «URA.RU».
Руководитель челябинского штаба кандидата Эрнест Лукманов сообщил, что в течение недели активисты в брендированной одежде будут раздавать буклеты с информацией об их лидере и рассказывать о Собчак прохожим. Кроме того, здесь можно записаться в волонтеры и оставить свои данные, чтобы позднее поставить подпись в поддержку выдвижения кандидата в президенты.
Лукманов ранее заявлял, что у него уже есть актив в 40 человек, еще 370 волонтеров зарегистрированы на сайте. Вопрос с открытием полноценного штаба пока решается. На сегодня он действует в форме представительства — без специального офиса.
54-летний Эрнест Лукманов — офицер запаса, который руководит консалтинговой компанией и региональным отделением движения «Открытая Россия» олигарха Михаила Ходорковского. Челябинец является одним из активистов «Эковахты», движения «СтопГОК». Ксения Собчак была первой журналисткой, взявшей интервью у Ходорковского сразу после его освобождения по помилованию, которое подписал президент Владимир Путин. Телеведущая вместе с Михаилом Зыгарем встретилась с олигархом в Германии и записала разговор для телеканала «Дождь». Правда, Михаил Ходорковский заявил, что не даст ни копейки на ее выборную кампанию.
Эрнест Лукманов стал вторым южноуральцем, возглавившим штаб Ксении Собчак. Руководителем избирательной кампании телеведущей в Ярославской области станет журналистка Алина Львова (Жестовская), отметившаяся в Челябинске и Перми.