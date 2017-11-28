15:42 28 ноября 2017 0

Эрнест Лукманов (слева) весной провел последнюю акцию «Открытой России» Ходорковского Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Штаб будущего кандидата в президенты РФ телеведущей Ксении Собчак в Челябинске возглавил Эрнест Лукманов, руководитель регионального отделения движения «Открытая Россия» олигарха Михаила Ходорковского. С 1 декабря он начнет серию пикетов в центре города, сообщил южноуралец корреспонденту «URA.RU».

«Пока в Челябинске будет представительство, вопрос с открытием полноценного штаба будет решен позднее. У нас уже есть актив в 40 человек — это сборщики подписей. Еще 370 волонтеров зарегистрированы на сайте Собчак. Это молодые люди, которые поддерживают нашего будущего кандидата, на них повлияли выступления Ксении Собчак на федеральных телеканалах», — сказал Лукманов.

По словам руководителя штаба Ксении Собчак в Челябинске, он уже согласовал в мэрии первую акцию. С 1 по 7 декабря на Алом поле в центре города будет установлен шатер и проводиться пикет в поддержку известной телеведущей. «На пикете будем знакомиться с будущими подписантами, объявим сбор волонтеров, которые станут собирать подписи в поддержку регистрации Ксении Собчак кандидатом в президенты. Большая благодарность мэрии, что разрешила акцию», — добавил Лукманов.

По словам главы челябинского штаба Собчак, в штаб войдут несколько активистов «Открытой России», но в основном это будут беспартийные сторонники своего кандидата. Ксения Собчак была первой журналисткой, взявшей интервью у Михаила Ходорковского сразу после его освобождения по помилованию, которое подписал президент Владимир Путина. Телеведущая вместе с Михаилом Зыгарем встретилась с олигархом в Германии и записала разговор для телеканала «Дождь». Правда, Михаил Ходорковский заявил, что не даст ни копейки на ее выборную кампанию.

Эрнесту Лукманову 54 года. Окончил Челябинское высшее военное автомобильное инженерное училище и Финансовый университет при правительстве РФ (экономист). Офицер запаса сейчас руководит консалтинговой компанией. Участвовал в муниципальных выборах в качестве кандидата в депутаты. Активист «Эковахты» движения «СтопГОК».