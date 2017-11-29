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29 ноября 2017
18:53  29 ноября 2017 0

Штаб Ксении Собчак в Ярославле возглавила уральская журналистка

28-летняя Алина Львова — тележурналист, медиа-технолог, юрист по образованиюФото: Алина Львова (Жестовская) во «ВКонтакте»
новость из сюжета:
Ксения Собчак идет в президенты
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Бывшая челябинская и пермская журналистка Алина Львова (Жестковская) стала главой ярославского штаба телеведущей Ксении Собчак, которая намерена баллотироваться на пост президента. Сообщение об этом появилось на официальном сайте продвижения кандидата «против всех».

Львова с 2009 по 2014 год работала в Челябинске на «31 канале» в должности корреспондента, а позже заместителя главного редактора службы новостей. В 2014 году возглавила редакцию независимого издания «Урал-Информ-ТВ» в Перми и одноименный медиахолдинг в должности исполнительного директора. С апреля 2017 является создателем и редактором smm-проекта «Дак-Да».

По словам журналистки, абсолютному большинству ее знакомых никто из постоянно предлагаемых кандидатов не симпатизирует, но раньше они были лишены возможности продемонстрировать свои позицию, проголосовав «против всех». «В будущем году у нас есть шанс все это изменить. Проголосовать за Ксению Собчак, продемонстрировать, что мы хотим и можем управлять своей страной, выбирать своего президента. Мы активны и заинтересованы в будущем нашего государства. И требуем дать нам возможность выбирать», — отметила она.

Ранее «URA.RU» писало о возможном назначении Анны Львовой на этот пост. Она была включена в шорт-лист претендентов.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
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