Штаб Ксении Собчак в Ярославле возглавила уральская журналистка

18:53 29 ноября 2017 0

28-летняя Алина Львова — тележурналист, медиа-технолог, юрист по образованию Фото: Алина Львова (Жестовская) во «ВКонтакте»

Бывшая челябинская и пермская журналистка Алина Львова (Жестковская) стала главой ярославского штаба телеведущей Ксении Собчак, которая намерена баллотироваться на пост президента. Сообщение об этом появилось на официальном сайте продвижения кандидата «против всех».

Львова с 2009 по 2014 год работала в Челябинске на «31 канале» в должности корреспондента, а позже заместителя главного редактора службы новостей. В 2014 году возглавила редакцию независимого издания «Урал-Информ-ТВ» в Перми и одноименный медиахолдинг в должности исполнительного директора. С апреля 2017 является создателем и редактором smm-проекта «Дак-Да».

По словам журналистки, абсолютному большинству ее знакомых никто из постоянно предлагаемых кандидатов не симпатизирует, но раньше они были лишены возможности продемонстрировать свои позицию, проголосовав «против всех». «В будущем году у нас есть шанс все это изменить. Проголосовать за Ксению Собчак, продемонстрировать, что мы хотим и можем управлять своей страной, выбирать своего президента. Мы активны и заинтересованы в будущем нашего государства. И требуем дать нам возможность выбирать», — отметила она.

Ранее «URA.RU» писало о возможном назначении Анны Львовой на этот пост. Она была включена в шорт-лист претендентов.