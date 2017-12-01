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01 декабря 2017
30 ноября 2017
13:38  01 декабря 2017 0

В Кургане предложили создать милицию, чтобы очистить город от мусора

Разное. Курган, пластиковые бутылки, берег реки, мусор
За выброшенный где попало мусор будут наказыватьФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Кургане может появиться муниципальная милиция, которая будет штрафовать тех, кто бросает мусор в неположенных местах. Инициативу обсудили на круглом столе по формированию экологической культуры в КГУ, сообщает пресс-служба университета.

Вывести на улицы специальных милиционеров предложил исполняющий обязанности ректора Константин Прокофьев. Он пояснил, что справиться с замусоренностью города с помощью экологического воспитания не получится, и привел в пример Европу, где нарушителей по-крупному штрафуют.

«В Кургане я вижу прекрасную природу, и мне очень обидно, заходя в лес, видеть этот бардак, и самое ужасное, что никто не пытается привести это в порядок. Я считаю, что муниципальная милиция должна существовать, и вы сами убедитесь, что это действенный рычаг», — отметил глава учебного заведения. Он добавил, что университет готов помочь со всеми документами и юридическими вопросами, которые могут возникнуть при создании муниципальной милиции.

Предложение Константина Прокофьева получило положительные отзывы на круглом столе, где также присутствовали начальник отдела охраны окружающей среды регионального департамента природных ресурсов Александр Зырянов и руководители и представители организаций, занимающихся работой по охране и привлечению внимания к экологии области. Предложение внесли в рекомендации круглого стола.

Вера Чернышева
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© Служба новостей «URA.Ru»
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