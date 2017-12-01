15:25 01 декабря 2017 3

Александр Масляков оказался в центре громкого скандала Официальный сайт президента России

Организация «Трансперенси Интернешнл» продолжит добиваться соблюдения законности в громкой истории, основным фигурантом которой является ведущий КВН Александр Масляков-старший. Как заявили в организации, эксперты постараются ознакомиться со всеми материалами резонансного дела.

Ранее Масляков, занимавший также пост директора ГУП «Московский молодежный центр «Планета КВН», оказался в центре скандала. Авторы расследования «Трансперенси Интернешнл — Россия» заявили, что телеведущий грубо нарушил закон о государственных предприятиях — от имени ГУП он заключал сделки с частной компанией, принадлежащей ему и его семье. В опубликованном расследовании отмечается, что конфликт интересов был доведен до сведения Генеральной прокуратуры. После этого Маслякова уволили с должности главы Московского молодежного центра, однако, по данным «Трансперенси Интернешнл», он успел присвоить принадлежавшее государству здание в центре российской столицы.

Сейчас от Маслякова требуют вернуть здание в центре столицы официальынй сайт президента России

При этом организация ссылается на пункт 2 статьи 21 закона «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», который запрещает совмещать руководство ГУП с предпринимательской деятельностью и владением бизнесом. В итоге, согласно результатам проведенного расследования, помимо здания, компания, которая на 51% принадлежит семье Масляковых, получила еще и земельный участок в Марьиной Роще.

Как заявил «URA.RU» руководитель PR-отдела «Трансперенси Интернешнл — Россия» Глеб Гавриш, организация не ждет реакции от Маслякова: «Что касается реакции прокуратуры и правительства Москвы, она последовала: Александр Масляков был уволен с должности в июле этого года».

Он также сообщил, что «никакого отдельного интереса к КВН у нас нет». «Но наши коллеги из Калининграда уже достаточно давно занимаются проектом, связанным с мониторингом нарушений запретов и ограничений руководителей ГУПов и МУПов в городах-миллионниках России. В частности, на них налагается запрет на учреждение и руководство коммерческими компаниями. В процессе мониторинга мы и обнаружили, что Масляков занимался одновременно предпринимательской деятельностью и руководил московским ГУПом «Московский молодежный центр «Планета КВН»», — пояснил собеседник агентства. В организации уточнили, что продолжат заниматься этим делом, проверяя законность получения здания компанией семьи Масляковых.

Как удалось выяснить «URA.RU», «Первый канал», где выходит программа «КВН», не имеет отношения к скандальной истории. Источник в окружении Маслякова пояснил, что канал просто покупает программу, как и у других компаний-производителей.

«Первый канал не влезает в дела Маслякова и, очевидно, подставлять его никак не собирается. Масляков — очень уважаемый человек», — пояснил собеседник агентства, отметив, что речь может идти о «целенаправленной кампании против Александра Васильевича и его семьи».

Однако, как скажется скандальная история на имидже программы, большой вопрос. Пресс-служба «Первого канала» оказалась недоступной для журналиста.

Председатель коллегии адвокатов «Домбровицкий и партнеры» Петр Домбровицкий рассказал «URA.RU», что подобные разбирательства перестают быть редкостью в Москве: «Понимаете, если человеку удается тем или иным способом заполучить здание в центре Москвы, это означает только одно: до конца жизни он и его семья могут лежать на печке и не работать. Аренда помещений приносит очень большие деньги, при этом никакие серьезные дополнительные вложения в этом случае не требуются».

По словам адвоката, правоохранительным органам необходимо детально разобраться в этой резонансной истории: «Если в дальнейшем суд признает заключенную сделку незаконной, здание должно быть возвращено тому, кому оно принадлежит по закону». Сам Александр Масляков в пятницу, 1 декабря, не отвечал на звонки журналистов.