15:46 01 декабря 2017 0

Василий Московец (стоит) и его коллеги покинули зал Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Активисты челябинского движения «СтопГОК» покинули первое заседание рабочей группы по обсуждению воздействия Томинского горно-обогатительного комбината РМК на экологию региона, которое проходит на площадке Общественной палаты области. Их не устроило, что в повестке предлагалось сначала выслушать доклад представителей Русской медной компании о проекте строительства ГОК, передает корреспондент «URA.RU».

На заседание было приглашено около 50 экспертов. «СтопГОК» представляли 7 человек. РМК — 5 сотрудников.

Когда председатель Общественной палаты Олег Дубровин зачитал повестку, активист «СтопГОК» Владимир Казанцев, которого предлагали назначить новым министром экологии области, потребовал включить в повестку выступление только экологов. Его поддержал один из лидеров движения Василий Московец. «Вчера звонил [руководитель Совета по правам человека при президенте] Михаил Федотов. Ни слова о том, что поддерживают такую повестку, где надо слушать 40 минут РМК, он не сказал. Сначала нужно выслушать Казанцева и других уважаемых челябинцев, а потом, может быть, РМК. Мы и так их слышим 4 года», — заявил эколог.

Представители РМК Наталия Гончар и ее коллега Олег Медведев рассказали о безопасности Томинского ГОК Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Вице-президент РМК Олег Медведев заметил, что для понимания темы обсуждения нужно знать, что из себя представляет проект. Поэтому логичнее было бы начать с этого вопроса. А потом уже предметно критиковать проект. «Сегодня почему-то у каждого свое представление о том, каким будет ГОК, хотя есть проект», — объяснил представитель компании.

Олег Дубровин встал на сторону инвесторов. «Из обращений граждан мы чувствуем, что население не понимает проект. Поэтому хотим, чтобы рассказали о проекте, о технологии. Потом выслушаем вас [экологов]», — отметил он. Председатель Общественной палаты предложил проголосовать за или против повестки. Большинство решило сначала выслушать представителей РМК о проекте. В ответ на это представители СтопГОК встали и в полном составе покинули зал.

«Будем участвовать в рабочей группе, но не хотим смотреть шоу РМК. Мы вышли на время выступления РМК. После вернемся и постараемся выступить. Если и здесь нам не дадут высказаться, соберем митинг и доведем свою позицию громко», — прокомментировал неожиданную акцию экологов Василий Московец.

В это время вице-президент по экологической и промышленной безопасности РМК Наталия Гончар начала рассказывать о том, как решены вопросы экологической безопасности. В частности, компания добровольно отказалась от гидрометаллургический технологии. А вместо огромного хвостохранилища все отработанное сырье (песок) будет засыпаться в Коркинский угольный разрез, который сейчас разрушает поселок Роза. Кроме того, РМК вернет сотни гектаров леса, которые оказались невостребованы.

Олег Дубровин попросил на следующее заседание «дорожную карту» реализации проекта — этап за этапом. Вице-президент РМК согласилась. А ее коллега Олег Медведев заметил, что на Томинском ГОК планируется создание 2,5 тыс. рабочих мест. Средняя зарплата на подобных объектах РМК — более 40 тыс. рублей. Кроме того, будет закрыта потребность в сырье у предприятий Челябинской и Свердловской областей, многие из которых являются градообразующими.

Рабочая группа «по вопросу реализации проекта строительства Томинского ГОК» была создана по итогам встречи 13 ноября губернатора Бориса Дубровского с представителями РМК, надзорных ведомств и активистами СтопГОК Сергеем Белогороховым и Василием Московцом после телефонного звонка последнему президента Владимира Путина. Стороны договорились организовать переговорный процесс на площадке Общественной палаты области. В рабочую группу в качестве экспертов включили руководителей и других экологических движений.