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01 декабря 2017
Главные новости 
16:46  01 декабря 2017 1

В Екатеринбурге продлили арест невменяемому казаку, который пытался взорвать «Космос» из-за «Матильды»

Мурашов готовил диверсию в Храме на КровиФото: Денис Мурашов, персональная страничка в «Одноклассниках»
новость из сюжета:
УАЗ с газовыми баллонами протаранил крыльцо ККТ "Космос"
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В Железнодорожном суде Екатеринбурга состоялось предварительное слушание по делу 39-летнего казака Дениса Мурашова, который 4 сентября пытался взорвать кинотеатр «Космос» в Екатеринбурге. Дебоширу продлили арест до 9 января.

На слушание принято решение журналистов в зал не пускать, рассматривать дело в закрытом режиме, сообщили «URA.RU» в пресс-службе областного суда. Ранее «URA.RU» сообщало о том, что в отношении Мурашова было возбуждено уголовное дело не по статье «терроризм», а «умышленное уничтожение чужого имущества, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога». Судебно-психиатрическая экспертиза признала казака невменяемым, опасным для окружающих. Судье предстоит отправить Мурашова на принудительное лечение в сумасшедший дом. Ущерб от диверсии — 19,2 млн рублей, возможно, придется компенсировать родственникам подрывника.

Как установило следствие, Мурашов пытался взорвать кинотеатр на почве религиозного фанатизма и против показа кинофильма «Матильда». По словам Мурашова, он готовил диверсию в Храме на Крови, где он провел целый день, перед тем как протаранить кинотеатр.

Инцидент произошел рано утром четвертого сентября. На автомобиле УАЗ-452 казак протаранил двери ККТ «Космос», после чего поджег машину в надежде, что она взорвется: в автомобиле находились три газовых баллона, две 200-литровых бочки с бензином, автомобильные покрышки и дрова. В результате кинотеатр не взорвался, но выгорели двери и крыльцо. Сам Мурашов при этом получил ожоги, пошел в больницу, где и был задержан.

Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.Ru»
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