«Единая Россия» должна найти новых избирателей для президента России Владимира Путина. К такому выводу пришли эксперты Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) в свежем докладе «Единая Россия» и вызов-2018: реформа структуры, лидерство смыслов, конкуренция стратегий». По заключению аналитиков, перед партией стоят три вызова, вне зависимости от того, пойдет ли Путин на выборы президента от «ЕР» или самовыдвиженцем.
Первый вызов — идеологический. Партия должна влиять на повестку кампании. Эксперты считают, что предпосылки к этому есть. Они нашли сходства в заявлениях Путина с докладами рабочих групп высшего совета «ЕР». Глава АПЭК Дмитрий Орлов напоминает, что на форуме «Валдай» президент говорил о значении научно-технологического фактора.
«Можно вспомнить доклад одной из рабочих групп высшего совета „Единой России“, в котором этой теме уделено немало внимания. Подготовив серию докладов, партия сыграла институциональную политическую роль — предложила содержательные контуры стратегии, на которую президент сможет опереться после 2018 года», — поясняет политолог.
Второй вызов — поиск новых избирателей главному кандидату, расширение его электоральной базы. «ЕР» нужно мобилизовать уже существующую электоральную базу, считает глава АПЭК.
«Представление о том, что все отмобилизованы, потому что у президента высокий рейтинг — неверно», — убежден Орлов.
Он отметил, что партия должна работать на всех электоральных полях, которые есть.
Третий вопрос, с которым партия должна поработать, — организационный. «Единая Россия» должна стать базой для предвыборных штабов Владимира Путина на местах. АПЭК считает, что укрупнение межрегиональных координационных советов «Единой России» руководство партии связывало именно с подготовкой к федеральным выборам 2018 года.
После президентских выборов лидерство партии власти должно закрепиться, считают в АПЭК. Поскольку следующие федеральные выборы ожидаются только в 2021 году в Госдуму, то «ЕР» получит фору относительно других политических сил. Аналитики предрекают скорый кризис лидерства в главных оппозиционных партиях (в КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России» и даже в «Яблоке»). Грядущая смена глав партий приведет к тому, что преемники Владимира Жириновского, Геннадия Зюганова и Сергея Миронова будут еще недостаточно известны избирателям. Это отразится на показателях оппозиционных партий на федеральных и на региональных выборах.
Среди главных вызовов, стоящих перед «Единой Россией» в 2018—2021 глава АПЭК Дмитрий Орлов называет минимальный политический опыт губернаторов-технократов: на их политический капитал партии сложнее будет опираться. «Это значит, что „ЕР“ нужно сделать серьезный акцент на федеральную поддержку региональных отделений, укрепить региональные сети», — поясняет эксперт. Партия должна стать коммуникационным звеном между федеральными властями и простыми россиянами. Впрочем, по словам Орлова, эти вызовы лишь усилят влияние партии власти.
1 декабря «Единой России» исполнилось 16 лет.