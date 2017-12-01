19:09 01 декабря 2017 0

Единороссам придется поработать на президентских выборах 2018 Фото: Владимир Андреев © URA.RU

«Единая Россия» должна найти новых избирателей для президента России Владимира Путина. К такому выводу пришли эксперты Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) в свежем докладе «Единая Россия» и вызов-2018: реформа структуры, лидерство смыслов, конкуренция стратегий». По заключению аналитиков, перед партией стоят три вызова, вне зависимости от того, пойдет ли Путин на выборы президента от «ЕР» или самовыдвиженцем.

Речь Владимира Путина на «Валдае» пересекалась с тезисами докладов высшего совета ЕР Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Первый вызов — идеологический. Партия должна влиять на повестку кампании. Эксперты считают, что предпосылки к этому есть. Они нашли сходства в заявлениях Путина с докладами рабочих групп высшего совета «ЕР». Глава АПЭК Дмитрий Орлов напоминает, что на форуме «Валдай» президент говорил о значении научно-технологического фактора.

«Можно вспомнить доклад одной из рабочих групп высшего совета „Единой России“, в котором этой теме уделено немало внимания. Подготовив серию докладов, партия сыграла институциональную политическую роль — предложила содержательные контуры стратегии, на которую президент сможет опереться после 2018 года», — поясняет политолог.

Второй вызов — поиск новых избирателей главному кандидату, расширение его электоральной базы. «ЕР» нужно мобилизовать уже существующую электоральную базу, считает глава АПЭК.

«Представление о том, что все отмобилизованы, потому что у президента высокий рейтинг — неверно», — убежден Орлов.

Он отметил, что партия должна работать на всех электоральных полях, которые есть.

Третий вопрос, с которым партия должна поработать, — организационный. «Единая Россия» должна стать базой для предвыборных штабов Владимира Путина на местах. АПЭК считает, что укрупнение межрегиональных координационных советов «Единой России» руководство партии связывало именно с подготовкой к федеральным выборам 2018 года.

Работа с молодежью и мобилизация традиционного электората — все это ждет ЕР этой зимой Фото: Николай Бастриков © URA.RU

После президентских выборов лидерство партии власти должно закрепиться, считают в АПЭК. Поскольку следующие федеральные выборы ожидаются только в 2021 году в Госдуму, то «ЕР» получит фору относительно других политических сил. Аналитики предрекают скорый кризис лидерства в главных оппозиционных партиях (в КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России» и даже в «Яблоке»). Грядущая смена глав партий приведет к тому, что преемники Владимира Жириновского, Геннадия Зюганова и Сергея Миронова будут еще недостаточно известны избирателям. Это отразится на показателях оппозиционных партий на федеральных и на региональных выборах.

Среди главных вызовов, стоящих перед «Единой Россией» в 2018—2021 глава АПЭК Дмитрий Орлов называет минимальный политический опыт губернаторов-технократов: на их политический капитал партии сложнее будет опираться. «Это значит, что „ЕР“ нужно сделать серьезный акцент на федеральную поддержку региональных отделений, укрепить региональные сети», — поясняет эксперт. Партия должна стать коммуникационным звеном между федеральными властями и простыми россиянами. Впрочем, по словам Орлова, эти вызовы лишь усилят влияние партии власти.

1 декабря «Единой России» исполнилось 16 лет.