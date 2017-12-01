«Единая Россия» в Челябинске провела кадровую ротацию

Конференция регионального отделения «Единой России» состоялась в Челябинске в пятницу, 1 декабря. Была проведена ротация политсовета, расширен состав президиума и выбраны делегаты на съезд партии.
Перед конференцией состоялось заседание президиума, на котором было принято решение о передаче вакантного мандата Заксобрания главврачу областной больницы Дмитрию Альтману. Здесь же было принято решение о расширении состава президиума. В него ввели бизнес-омбудсмена Александра Гончарова, советника губернатора Олега Голикова и руководителя регионального исполкома партии Алексея Малофеева.
Сама конференция началась с того, что секретарь отделения, спикер Заксобрания Владимир Мякуш, вручил ключи от нового автомобиля жителю Еткульского района, инвалиду-колясочнику Андрею Белобородову. Белобородов, несмотря на травмы, активно занимается спортом, а машина была ему нужна для поездок на тренировки.
Участники конференции утвердили ротацию кадров регионального политсовета. Как уже сообщало «URA.RU», среди тех, кто покинул политсовет по собственному желанию первый вице-губернатор Евгений Редин, экс-председатель Контрольно-счетной палаты региона (КСП) Сергей Комяков, спикер собрания депутатов Кунашакского района Алексей Платонов, замглавы Центрального района Денис Мацко и другие партийцы. Их места заняли, в основном, секретари «первичек».
На съезд «Единой России», который пройдет в Москве с 22 по 24 декабря, делегатами также поедут только секретари «первичек». Руководители области отправятся на съезд как приглашенные гости.