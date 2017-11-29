10 влиятельных челябинцев, которых сместит «партия власти». ФАМИЛИИ

19:17 29 ноября 2017 0

«Единая Россия» тянет вверх секретарей «первичек» и избавляется от балласта Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Челябинский региональный политсовет «Единой России» готовится к смене партийных кадров. Одни уходят сами, другие вынужденно. Официально это происходит под прикрытием обязательной партийной ротации, которой можно очень удачно воспользоваться. Все решится 1 декабря, в пятницу, на региональной конференции партии.

В региональный политсовет входит почти все руководство Заксобрания, более десятка глав городов и районов, есть определенная квота на представителей с мест и директоров предприятий. Собирается эта партийная структура раз в квартал, чтобы решить ключевые вопросы, а в период выборов согласовывают кандидатов. Для кого-то политсовет — хлопотная нагрузка, но для большинства знаковая общественная должность.

Данные по ротации пока держатся в секрете. Списки «на вылет» и новичков раздадут уже непосредственно на конференции 1 декабря. Секретарь регионального отделения «ЕР», спикер Заксобрания Владимир Мякуш на просьбу «URA.RU» озвучить данные предложил дождаться пятницы. Руководитель регионального исполкома «ЕР» Алексей Малофеев также не стал комментировать будущую конференцию, сообщив только, что ротация состоится. Кроме того, будут избраны делегаты на съезд партии.

Но «URA.RU» стало известно о том, как пройдет ротация (10 процентов — 10 человек из 110) в политсовете.

Покинет политсовет первый вице-губернатор Челябинской области Евгений Редин, самый крупный руководитель в этой партийной структуре, представляющий исполнительную власть. Это связано с желанием Редина, занятого на госслужбе.

Сергей Комяков занят судами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Уйдет из политсовета бывший первый вице-губернатор, экс-председатель Контрольно-счетной палаты региона (КСП) Сергей Комяков. Комяков более десяти лет входил в партийную верхушку Южного Урала. Но сейчас ему приходится тратить много времени на общение с правоохранительными органами, в рамках уголовного дела против бывшего сити-менеджера Челябинска Сергея Давыдова. Комякова ранее называли одним из возможных фигурантов уголовного дела, в его доме проходили обыски. Теперь, когда Давыдова выпустили из СИЗО под подписку о невыезде, многие считают, что бывший глава мэрии Челябинска дал против Комякова показания, за что и получил свободу. Но, по сведениям из силовых источников, Сергею Комякову в ближайшее время ничего не грозит, хотя допросы продолжатся. Кроме того, экс-чиновник много времени тратит на суды с Южно-Уральской корпорацией жилищного строительства (ЮУ КЖСИ), на него хотят повесить долг за сомнительную сделку. «Комяков сам заявил, что выйдет из политсовета, — рассказал „URA.RU“ источник. — Понятно, что его не стали удерживать».

Из политсовета будет выведен спикер собрания депутатов Кунашакского района Алексей Платонов. Это связано с ДТП, в которое попал Платонов. По слухам, спикер был пьян. Сам Платонов уверяет, что сел за руль трезвым, а выпил от огорчения уже после того, как сбежал с места аварии. Дело решается в суде, а Платонова решили убрать из областного политсовета.

Простится с партийной должностью и экс-спикер совета депутатов Металлургического района, а ныне замглавы администрации Центрального района Денис Мацко. Его политическая карьера после разборок в Металлургическом районе, из-за того что местный секретарь политсовета Юрий Казак имел уголовное прошлое, закончилась. «Завязал» с политикой и экс-спикер совета депутатов Ленинского района Александр Прокопов, его также выведут из состава областного политсовета.

Карьера по партийной линии для Дениса Мацко закончилась Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Спикер собрания депутатов Уйского района Александр Абрамкин, депутат ЗСО Сергей Евстигнеев, начальник электросетей Нязепетровского района Александр Павлов, фермер из Карталинского района Сагымбай Рахимов, глава Октябрьского района Михаил Молчан, председатель совета директоров челябинского завода «Профнастил», он же депутат ЗСО Игорь Свеженцев покинут политсовет просто в рамках ротации. К ним партия никаких претензий не имеет.

Место Свеженцева в политсовете займет гендиректор ПО «Маяк» Михаил Похлебаев. Прокопова сменит нынешний спикер райсовета Ленинского района Андрей Рябенко, Абрамкина — спикер собрания депутатов Кусинского района Евгений Шибаков. Еще восемь человек введут за счет местных отделений и «первичек»: Виталий Басов (Тракторозаводский район), Оксана Валякина (Аргаяшский район), Светлана Васильева (Уйский район), Сергей Кравцов (Нязепетровск), Дмитрий Маткевич (Коркинский район), Надежда Воронова (Увельский район), Антонина Кожевникова (Карабаш). Еще один новый, одиннадцатый, член регионального политсовета будет назван непосредственно на конференции 1 декабря.

На съезд «Единой России», который пройдет в Москве с 22 по 24 декабря, делегатами изберут только секретарей «первичек», их имена назовут 1 декабря. Губернатор Борис Дубровский, секретарь регионального отделения «ЕР» Владимир Мякуш, руководитель исполкома Алексей Малофеев, мэр Челябинска Евгений Тефтелев, первый вице-спикер Заксобрания Юрий Карликанов, руководитель общественной приемной «ЕР» Владимир Горнов, замсекретаря регионального отделения по партпроектам Александр Мотовилов и председатель областного совета сторонников «ЕР» Светлана Яремчук поедут на съезд как приглашенные гости.