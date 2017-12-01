Пресс-служба КВН назвала свою версию увольнения Маслякова

19:59 01 декабря 2017 1

Лидер КВН уволился с поста сам Фото: официальный аккаунт в соцсети Instagram

Президент Международного союза КВН Александр Масляков покинул пост директора ГУП «Московский молодежный центр «Планета КВН» по собственной инициативе, а вовсе не из-за проверок прокуратуры по подозрению в коррупции.

Как утверждает пресс-служба КВН, процедура увольнения была инициирована самим Масляковым в начале этого года. Якобы это было сделано для того, чтобы привести трудовую деятельность «отца КВН» в соответствие с требованиями федерального законодательства, пишет RT. Процесс увольнения затянулся из-за бюрократических проволочек и завершился только сейчас. При этом Масляков в итоге уволился в полном соответствии с требованиями законодательства.

Масляков попал под пристальное внимание СМИ после публикации расследования международной организации Transparency International. Согласно материалам организации, в результате махинаций Масляков якобы в обход закона от имени ГУП он заключал сделки с частной компанией, принадлежащей ему и его семье. Кроме того, по информации Transparency International, Масляков присвоил себе здание в центре Москвы. Как заявил «URA.RU» руководитель PR-отдела «Трансперенси Интернешнл — Россия» Глеб Гавриш, организация не ждет никакой реакции от Маслякова. При этом скандал не должен затронуть «Первый канал» — по информации «URA.RU», канал просто покупает у Маслякова программу, как и у других компаний-производителей.

Председатель коллегии адвокатов «Домбровицкий и партнеры» Петр Домбровицкий в свою очередь заявил «URA.RU», что «после приобретения здания человек может до конца жизни лежать на печке и не работать».