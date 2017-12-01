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01 декабря 2017
Главные новости Москвы
20:45  01 декабря 2017 0

Суд подтвердил незаконность акции Навального в Самаре

Митинг Алексея Навального. Челябинск, навальный алексей
Суд подтвердил незаконность несанкционированных акций НаавальногоФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Самарский областной суд подтвердил незаконность проведения митинга сторонников блогера Алексея Навального, запланированного на 3 декабря.

Сторонники блогера намеревались провести акцию на площади Кирова. Однако мэрия не выдала разрешение, так как на этом же месте должен пройти ежегодный «Межрегиональный чемпионат по восточным танцам. Самара-2017», о чем было уведомлено заранее. Изучив апелляционную жалобу администрации Самары на решение Ленинского районного суда Самары от 28 ноября, областной суд подтвердил законность решения городских властей. Таким образом, участие в несанкционированном митинге влечет административную ответственность, сообщается на сайте Самарского областного суда.

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Нелегитимна и акция в Саратове, которая прошла первого декабря. При этом единственная причина, по которой митинг не был согласован — заявка не была направлена в установленном порядке. Организаторы встречи, несмотря на все увещевания, не предоставили властям официально оформленное уведомление в соответствии с требованиями закона. В Саратове правовые нормы о так называемых гайд-парках содержат требование о необходимости согласования таких акций, как политический митинг — а именно его собрался проводить Навальный.

«Дипломированный юрист Навальный и его юридическая служба, если они не изучили законодательство региона, в котором собрались митинговать, расписываются в своей полной профессиональной некомпетентности. Другой вариант — это сознательная провокация, призванная создать конфликт с властями Саратова и правоохранительными органами. Навальный старается создать себе имидж популярного и преследуемого властями политика, для чего ему нужны не только митинги по всей стране, но и попытки им воспрепятствовать какими-либо способами. При этом делается это путем грубых нарушений закона и с полным пренебрежением по отношению ко своим сторонникам», — приводит «Федеральное агентство новостей» слова Эксперта фонда «Народная дипломатия» Сергея Простакова.

Как ранее сообщало «URA.RU», желание сторонников политика провести несанкционированные акции в Самаре и Саратове тем более странно, что на 3 декабря Навальный получил разрешение на митинги в семи других городах. В их числе: Москва, Санкт-Петербург, Тверь, Орел, Улан-Удэ, Курган и Кострома. Пользователи Сети уже обвинили Навального в провокации.

Марк Бородин
© Служба новостей «URA.Ru»
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