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30 ноября 2017
15:57  30 ноября 2017 0

Навальный хочет провести неразрешенный митинг в Самаре при семи согласованных акциях в других городах

Митинг Алексея Навального. Челябинск, митинг навального
Оппозиции отказали в митингах по обоснованным причинамФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Блогер Алексей Навальный намерен провести несогласованный митинг в Самаре 3 декабря, несмотря на отказ местных властей. При этом этого же числа Навальный получил разрешение на митинги в семи других городах, в том числе и в Москве.

Причина отказа в акции в Самаре в том, что на площади Кирова пройдет другое культурное мероприятие, пишет «Газета.ру». Отказали в проведении митинга Навальному и в Саратове, где он собирался встретиться со своими сторонниками 1 декабря в сквере героев Краснодона. Здесь в первый день зимы пройдут публичные мероприятия, посвященные Дню неизвестного солдата, передает портал «Новости Саратова».

Как уже сообщало «URA.RU», что сторонникам Навального согласовали митинги на 3 декабря в Москве, Санкт-Петербурге, Твери, Орле, Улан-Удэ, Кургане и Костроме. Однако он, проигнорировав даже две столицы, уже традиционно объявил, что появится там, где мероприятия ему не разрешили. В этой связи пользователи Сети уже обвинили его в провокации.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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