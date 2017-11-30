15:57 30 ноября 2017 0

Оппозиции отказали в митингах по обоснованным причинам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Блогер Алексей Навальный намерен провести несогласованный митинг в Самаре 3 декабря, несмотря на отказ местных властей. При этом этого же числа Навальный получил разрешение на митинги в семи других городах, в том числе и в Москве.

Причина отказа в акции в Самаре в том, что на площади Кирова пройдет другое культурное мероприятие, пишет «Газета.ру». Отказали в проведении митинга Навальному и в Саратове, где он собирался встретиться со своими сторонниками 1 декабря в сквере героев Краснодона. Здесь в первый день зимы пройдут публичные мероприятия, посвященные Дню неизвестного солдата, передает портал «Новости Саратова».

Как уже сообщало «URA.RU», что сторонникам Навального согласовали митинги на 3 декабря в Москве, Санкт-Петербурге, Твери, Орле, Улан-Удэ, Кургане и Костроме. Однако он, проигнорировав даже две столицы, уже традиционно объявил, что появится там, где мероприятия ему не разрешили. В этой связи пользователи Сети уже обвинили его в провокации.