20:03 01 декабря 2017 1

Отсчет начался Фото: Анна Майорова © URA.RU

Финальная жеребьевка Чемпионата мира по футболу, который в 2018 году пройдет в России — в том числе в Екатеринбурге, — началась в эти минуты в Москве. Сегодня, 1 декабря, 32 команды-участницы турнира узнают своих соперников, а жители столицы Урала о том, кому из претендентов на Кубок мира суждено встретиться на Урале в четырех матчах группового этапа.

Церемонию проведут бывший нападающий сборной Англии, обладатель «Золотой бутсы» Гари Линекер и российская телеведущая Мария Командная. Также на сцене появятся звезды мирового футбола Лоран Блан, Гордон Бэнкс, Фабио Каннаваро, Кафу, Диего Марадона, Карлес Пуйоль и Диего Форлан. Им предстоит олицетворять восемь стран-победителей мировых чемпионатов. К ним присоединится также знаменитый российский футболист Никита Симонян.

Участники церемонии собрались в Государственном Кремлевском дворце. Среди них ожидается президент России Владимир Путин. В прямом эфире ее транслирует Первый канал.

21:00 За происходящим наблюдают полторы тысячи зрителей, собравшихся в зале.

20:57 Итак, матч открытия в «Лужниках» проведут Россия и Саудовская Аравия. Зал встречает эту информацию овациями.

20:54 Итак, группа А: Россия, Саудовская Аравия, Египет, Уругвай.

20:53 А вот и еще один соперник российской сборной — это команда Саудовской Аравии!

20:50 Интересным обещает стать матч Аргентины и Исландии, он пройдет уже в первом туре.

Гари Линекеру сложнее, чем на поле Фото: скрин прямой трансляции в эфире «Первого канала»

20:49 Российская и египетская сборная встретятся во втором туре в Санкт-Петербурге.

20:47 Сборной Англии предстоит встреча с неизвестным пока соперником в Волгограде, а к Уругваю и России присоединяется Египет.

20:46 Марадона, вытянув шары, свел в группе D Аргентину с Хорватией, а в группе Е — Бразилию со Швейцарией.

20:44 Гари Линекер признается, что ему легче было на футбольном поле — нежели в качестве ведущего жеребьевки ЧМ-2018. Несмотря на многочисленные трениров… то есть, конечно, репетиции.

20:42 Россия и Португалия встретятся в последнем туре группового турнира в Самаре. Испанская и португальская сборная — в жарком Сочи и уже в первом туре.

20:41 Во второй корзине Испания, Перу, Швейцария, Англия, Колумбия, Хорватия, Мексика, Уругвай.

И сборная последнего — соперница российской!

20:39 F — Германия, G — Бельгия, H -Польша.

20:38 Аргентина по итогам угодила в группу D, Бразилия — в группу Е, Франция — в группу С и Португалия — в группу В.

20:36 Никита Симонян под овации вынул шар с надписью RUSSIA. То ли символически, то ли «на всякий случай». Ведь нашей сборной, как известно, предстоит выступать в группе А — по статусу принимающей чемпионат страны. Сортировка же начнется с первой корзины: Россия, Германия, Бразилия, Португалия, Аргентина, Бельгия, Польша, Франция.

20:32 Напомним, что сборная Италии в турнире не участвует. Однако Каннаваро улыбается едва ли не больше всех. Что не преминули подметить ведущие.

20:29 Вслед за ними на всеобщее обозрение выходят и другие звезды мирового футбола: Диего Марадона, Диего Форлан, Лоран Блан, Фабио Каннаваро, Кафу, Карлес Пуйоль…

20:27 Иван Ургант приглашает Гордона Бэнкса, Алсу — автора первого гола сборной СССР на Пятом чемпионате мира — Никиту Симоняна.

20:25 Немного «рашн экзотик» — фольклорный ансамбль имени Игоря Моисеева исполнил танцевальное попурри.

20:21 А теперь на сцене лучший бомбардир в истории чемпионатов мира Мирослав Клозе. В качестве действующего чемпиона мира он демонстрирует присутствующим трофей ЧМ-2014.

20:18 Музыкальная пауза. На сцене знакомая всем россиянам Алсу.

Шары вытягивает легенда отечественного футбола Никита Симонян. Держась так же уверенно, как когда-то на поле. Фото: скрин прямой трансляции «Первого канала»

20:14 К церемонии присоединились космонавты, запустившие обратный отсчет хода жеребьевки. На огромном экране транслируют видео, иллюстрирующее путь, который прошла страна-организатор до получения права принять ЧМ-2018.

20:10 Владимира Путина сменяет у микрофона Джанни Инфантино. Его русский вполне понятен, несмотря

на акцент: «Владимир Путин, другие друзья, добрый вечер, добро пожаловать в Москву. Спасибо, Россия!»

20:07 Участников церемонии приветствует российский лидер. «Сегодня 32 лучшие футбольные сборные планеты узнают своих соперников и города, где они сыграют матчи», — говорит он. Россия с нетерпением ждала этого дня и создаст все условия для того, чтобы спортсмены могли раскрыть все свои таланты. Матчи пройдут в 11 городах России и болельщики получат возможность побывать в разных регионах огромной и многоликой России. «Игроков и их наставников мы относим к нашим друзьям, а все знают, как Россия умеет принимать друзей», — подчеркнул Владимир Путин.

Сегодня в России занимаются футболом 2,8 млн человек, и ЧМ-2018 станет не только грандиозным спортивным праздником, но и мощным фактором развития этого вида спорта, заметил также российский президент. Завершая выступление, он еще раз пригласил футболистов и их поклонников в в Россию.