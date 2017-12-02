11:50 02 декабря 2017 0

Санкции могли снять ради совместного проекта Фото: Владимир Андреев © URA.RU

После победы Дональда Трампа на выборах президента США его советник Майкл Флинн планировал ряд действий по смягчению либо отмене санкций против части российских компаний. К такому выводу пришли журналисты Reuters, в распоряжение которых попала электронная переписка политика с коллегами.

Основной для восстановления сотрудничества между двумя странами должен был стать проект по строительству атомных электростанций на Ближнем Востоке, следует из писем, которые цитируют американские журналисты. Подразумевалось, что реализовать проект можно будет только совместно ОАО ОМЗ («Объединенные машиностроительные заводы»). В переписке представители агентства ACU Strategic Partners отмечали, что подобное сотрудничество станет возможным лишь благодаря изменению внешней политики США при президенте Трампе.

«Победа Дональда Трампа меняет правила игры, потому что его основной задачей станет стабилизация отношений с Россией», — цитирует Reuters управляющего ACU Алекса Копсона. В другом письме, отправленном от имени представителей ACU, говорилось о возможном контракте для украинской госкомпании «Турбоатом» на поставку турбин для ближневосточных АЭС. Взамен Украина должна была смягчить свою позицию по санкциям против России.

Отметим, Майкл Флинн был отправлен в отставку с поста советника президента США вскоре после инаугурации Трампа. Поводом стали его неофициальные встречи с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком, в которых американские политики увидели угрозы внешнеполитическим интересам страны. Сами встречи до сих пор остаются поводом для преследования Флинна американскими спецслужбами. На днях он был вынужден заявить, что врал ФБР о характере этих разговоров, но теперь готов сотрудничать со спецслужбами и рассказать им всю правду о своих контактах с российскими представителями в интересах Трампа.

Тем временем сами санкции неоднократно становились поводом для критики в различных аспектах, от неэффективности до обвинений США в нечестных методах конкуренции за мировые рынки. В частности, как напоминает Nation News, российский премьер Дмитрий Медведев на заседании Совета глав правительств стран ШОС заявил, что санкции используются для получения преимуществ отдельными странами в борьбе «за политическое влияние, за природные ресурсы, за рынки сбыта, за контроль над ключевыми торговыми маршрутами».