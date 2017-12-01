{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Путин встретится с отстраненными олимпийцами. «Молодую гвардию» могут закрыть. Куйвашев переезжает в новый дом.
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,52
Динамика за 2 недели
Евро 69,75
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
02 декабря 2017
01 декабря 2017
Главные новости Москвы
23:55  01 декабря 2017 0

Экс-советник Трампа даст против него показания по делу о связях с Россией

Георгиевская лента, Порошенко Марина, Порошенко Петр, Джонсон Борис, Трамп Дональд, трамп дональд
Экс-советник Трампа готов дать показания против него и его семьиФото: depositphotos.com © URA.RU

Бывший советник президента Соединенных Штатов по нацбезопасности Майкл Флинн признался в даче ложных показаний ФБР о своих переговорах с бывшим послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком.

По словам Флинна, он готов сотрудничать со следствием и дать показания против президента страны Дональда Трампа, членов его семьи и представителей Белого дома. В частности, он намерен рассказать о том, как глава государства во время избирательной кампании поручил ему установить контакты с Москвой, отмечает Lenta.ru со ссылкой на иностранные источники.

В тоже время, как сказал представитель Трампа, предъявленные советнику обвинения [Майкл Флинн «умышленно и осознанно» предоставил ФБР ложную информацию] «не касаются никого, кроме него самого». За указанное преступление, как пишет РИА «Новости» со ссылкой на сообщение министерства юстиции, грозит до шести месяцев тюрьмы и штраф до 9,5 тысяч долларов.\

Кисляк, в свою очередь, заявил, что в общении с Флинном не было никаких секретов. «Общались мы о самых простых вещах… Но общение это было совершенно корректное, спокойное, абсолютно транспарентное. Никаких секретов, во всяком случае с нашей стороны, не было», — приводит RT слова Кисляка.

Отставной генерал-лейтенант Майкл Флинн был советником по национальной безопасности президента США с 20 января по 13 февраля 2017 года. Свою должность он оставил после обвинений в утаивании содержания разговоров с послом России в Соединенных Штатах Сергеем Кисляком.

Сергей Демин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров