Экс-советник Трампа даст против него показания по делу о связях с Россией

23:55 01 декабря 2017 0

Экс-советник Трампа готов дать показания против него и его семьи Фото: depositphotos.com © URA.RU

Бывший советник президента Соединенных Штатов по нацбезопасности Майкл Флинн признался в даче ложных показаний ФБР о своих переговорах с бывшим послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком.

По словам Флинна, он готов сотрудничать со следствием и дать показания против президента страны Дональда Трампа, членов его семьи и представителей Белого дома. В частности, он намерен рассказать о том, как глава государства во время избирательной кампании поручил ему установить контакты с Москвой, отмечает Lenta.ru со ссылкой на иностранные источники.

В тоже время, как сказал представитель Трампа, предъявленные советнику обвинения [Майкл Флинн «умышленно и осознанно» предоставил ФБР ложную информацию] «не касаются никого, кроме него самого». За указанное преступление, как пишет РИА «Новости» со ссылкой на сообщение министерства юстиции, грозит до шести месяцев тюрьмы и штраф до 9,5 тысяч долларов.\

Кисляк, в свою очередь, заявил, что в общении с Флинном не было никаких секретов. «Общались мы о самых простых вещах… Но общение это было совершенно корректное, спокойное, абсолютно транспарентное. Никаких секретов, во всяком случае с нашей стороны, не было», — приводит RT слова Кисляка.

Отставной генерал-лейтенант Майкл Флинн был советником по национальной безопасности президента США с 20 января по 13 февраля 2017 года. Свою должность он оставил после обвинений в утаивании содержания разговоров с послом России в Соединенных Штатах Сергеем Кисляком.