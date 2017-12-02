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02 декабря 2017
Главные новости Москвы
20:58  02 декабря 2017 0

«Никакого сговора!» Трамп отреагировал на признания своего помощника в связях с Россией

Георгиевская лента, Порошенко Марина, Порошенко Петр, Джонсон Борис, Трамп Дональд, трамп дональд
Дональд Трамп начал защищатьсяФото: depositphotos.com © URA.RU
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Президент США Дональд Трамп, комментируя признание экс-советника Майка Флинна о связях с Россией, заявил, что никакого сговора не было. «Абсолютно никакого сговора», — приводит RT слова американского лидера.

1 декабря, напомним, Флинна обвинили в том, что он дал ФБР ложные показания о своих встречах с российскими официальными лицами. В том числе экс- советнику Трампа вменялось в вину то, что он не полностью раскрыл содержание разговоров с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком, напоминает информагентство Nation News. После этого Флинн согласился полностью сотрудничать со следствием. Суд принял признание вины бывшего советника главы американского государства.

До выборов президента США американские СМИ публиковали версии, что в случае победы Дональда Трампа его советник по нацбезопасности Майкл Флинн должен будет поддержать российский проект строительства АЭС на Ближнем Востоке. Кроме того предполагалось, что санкции с РФ будут сняты.

Нина Калинина
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