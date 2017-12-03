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Главные новости Челябинской области
20:54  03 декабря 2017 0

Челябинский чемпион мира по боксу снялся в клипе звезды «Универа». ВИДЕО

Ковалев Сергей. Боксер. Челябинск, ковалев сергей
Сергей Ковалев снялся в клипе о настоящих мужикахФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Уроженец Копейска, титулованный боксер Сергей Ковалев снялся в клипе актера сериала «Универ» Виталия Гогунского. Композиция называется «Дальние дали» и повествует о любви к Родине.

Исполнители песни Виталий Гогунский и Юрий Стрелкин отмечают, что хотели передать чувства, которые двигают защитниками, учёными и путешественниками выполняющими свой долг вдали от дома. «Все объединены „чувством плеча“, солидарностью и просто настоящей крепкой дружбой в одной цели: защищать, сохранять и развивать то, что мы называем таким тёплым словом „наше“ — наша земля, наш мир, наше будущее», — отмечают музыканты, презентуя клип в социальных сетях.

Кроме челябинского боксера в ролике можно увидеть его «коллег по рингу» Дениса Лебедева и Руслана Проводникова, бойцов Сергея Харитонова, Никиту Крылова и Адама Яндиева, а также менеджера от мира бокса Вадима Корнилова и шоумена и спортсмена Сергея Бадюка.

Этим летом Сергей Ковалев стал магистром Уральского федерального университета (УрФУ). Он на отлично сдал государственный экзамен и защитил диссертацию на тему «Способы коммерциализации медийной узнаваемости известных спортсменов». В Челябинске он планирует открыть собственную боксерскую академию. По словам спортсмена, занятия там будут бесплатные или же за совсем небольшую плату, доступную любому родителю.

В конце ноября боксёр победил украинца Вячеслава Шабранского техническим нокаутом во втором раунде и завоевал титул чемпиона мира по версии WBO.

Ранее спортсмен заявил о завершении спортивной карьеры, отметив, что в его жизни появились вещи важнее поединков — семья и общение с богом. На профессиональном ринге Ковалев провел 33 боя, добился 30 побед (26 — нокаутом), один поединок завершил вничью.

Нина Калинина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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