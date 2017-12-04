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04 декабря 2017
11:24  04 декабря 2017 0

«Это честь для меня». Сын американского летчика-шпиона Пауэрса, сбитого над Уралом в 1960 году, едет в Екатеринбург

Экспозиция по Пауэрсу в музее ФСБ (американский летчик шпион) , пауэрс франсис гэри
Пауэрс-младший хочет побывать на месте падения самолета своего отцаФото: Андрей Гусельников © URA.RU

Сын американского летчика Пауэрса, сбитого 1 мая 1960 года — Франсис Гэри Пауэрс-младший, — едет на Урал. Об этом «URA.RU» сообщил сам Гэри Пауэрс в письме в адрес информагентства. «Это будет мой первый визит в Екатеринбург», — написал он.

Центральным событием визита станет конференция, посвященная инциденту 1 мая 1960 года, который считается одним из главных событий «холодной войны». Мероприятие пройдет 7 декабря в музее военной техники Уральской горно-металлургической компании в Верхней Пышме. Проводят конференцию информационное агентство «URA.RU» и УГМК, ставшая соорганизатором визита Гэри Пауэрса в Екатеринбург.

Перед конференцией гость осмотрит музей военной техники: среди других экспонатов ему покажут зенитно-ракетную установку С-75 (такую же, какая стреляла по его отцу в 1960-м) и экспозицию о Пауэрсе, в которой есть фрагмент обшивки сбитого самолета Lockheed U-2, на котором летел разведчик.

В программе конференции — выступление самого Гэри Пауэрса (он расскажет о воспоминаниях отца, о создании Музея холодной войны в США), а также российских исследователей, изучающих эту тему (историки, военные эксперты, работники музеев, создававшие экспозиции, посвященные Пауэрсу). В ходе конференции Пауэрс-младший готов дать интервью российским СМИ. «Это будет честь для меня», — заявляет он.

Франсис Гэри Пауэрс-младший впервые летит на Урал, где его отца в 1960 году взяли в плен
Фото: из личного архива Гэри Пауэрса

Также в его планах — побывать на месте падения обломков самолета U-2, на котором летел его отец (в районе деревне Косулино под Екатеринбургом). Он хочет пообщаться с местными жителями, которые еще помнят, как брали в плен американского шпиона. Также Пауэрс-младший намерен побывать в Дегтярске, где разбился истребитель МиГ-19, пилотируемый старшим лейтенантом Сергеем Сафроновым — он поднялся на перехват самолета-разведчика U-2, но из-за несогласованности действий военных был сбит советской ракетой и погиб (поездка по этим местам состоится 8 декабря).

«Несколько лет назад в Музее холодной войны в Америке я разговаривал с сыном Сафронова, у меня есть видео нашего с ним разговора, которое никогда ранее не публиковалось», — признается Пауэрс-младший. Он обещает показать в ходе конференции фрагменты этой беседы с сыном погибшего советского пилота. 9 декабря Гэри Пауэрс вылетит обратно в Москву и США.

Сейчас Пауэрс-младший находится в Москве, где у него также состоится ряд мероприятий.

Американский летчик Фрэнсис Гэри Пауэрс, управлявший самолетом Lockheed U-2, 1 мая 1960 года вылетел с авиабазы Пешавар (Пакистан), должен был пролететь над Таджикистаном, Узбекистаном, Казахстаном, Уралом, севером СССР и приземлиться в Норвегии. Целью полета была фотосъемка военных и промышленных объектов Советского Союза: он успел снять космодром «Байконур», закрытый город Челябинск-40 и в 30 км от Свердловска повернул на 90 градусов, направившись на Плесецк.

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Для перехвата самолета-разведчика были подняты перехватчик Су-9 и два истребителя Ми-Г-19, но им не хватило «потолка» (высоты полета), чтобы достать U-2. По разведчику было выпущено несколько ракет из ракетно-зенитных комплексов С-75: одна ракета сбила самолет Пауэрса, другая — советский истребитель. Сафронов не воспользовался парашютом, уводя горящий самолет от падения на город Дегтярск. Пауэрс удачно катапультировался и приземлился на поле: его взяли в плен колхозники.

Шпиона приговорили к 10 годам тюрьмы, но через два года обменяли на советского разведчика Рудольфа Абеля (он же Вильям Фишер). Пауэрс вернулся в США: на родине его сперва обвинили в том, что он не уничтожил разведывательное оборудование самолета и не покончил с собой с помощью яда, но затем признали национальным героем. Впоследствии летчик погиб при пилотировании вертолета, возвращаясь со съемок тушения пожаров.

В память об отце его сын Франсис Гэри Пауэрс-младший (Гэри Пауэрс) создал неподалеку от Вашингтона Музей холодной войны. В 2015 году он сыграл в фильме «Шпионский мост». Ранее Гэри Пауэрс уже бывал в России: в частности, в 2010 году он посетил музей ГСКБ «Алмаз-Антей», где встретился с разработчиком легендарной ракеты С-75.

Андрей Гусельников
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