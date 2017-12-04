В Салехарде начались зимние снегопады, высота снежного покрова достигла 34 сантиметров. Хотя, по официальным данным на улицах города работает 28 единиц техники, жители города недовольны работой дорожных служб. По словам горожан, снег фактически не убирают уже три дня, из-за чего проехать по многим улицам на автомобилях стало очень сложно.
«В этом году вообще плохо работают. Главное, Молодежную и Республику (улицы города — прим. ред.) скребут, а остальные не обслуживают. Нашу улицу Мирюгина никогда не чистят. Тема наболевшая для тех, кто не живет в центре», — пишет горожанин Геннадий Арнаутов. «На Ангальском частник со своего двора выгребает на дорогу. Легковые машины, ездите как хотите», — дополняет дискуссию в группе «В Салехарде» в соцсети «ВКонтакте» Сания Абдуллина. «По Мира вообще по стороне суда невозможно идти, с дороги скидали на тротуар, три дня уже так», — жалуется Ксения Капелька. «Боюсь за детей, так как играют они на кучах снега рядом с проезжей частью. Пусть тогда горки сгребают внутрь двора, хоть ребятишки кататься будут», — предлагает Елена Калинина.
На протяжении всей неделе в Салехарде будет идти снег, температура воздуха будет держаться в диапазоне от минус 4 до минус 8 градусов. В выходные ожидается резкое похолодание до минус 19 градусов, при этом снегопады будут продолжаться.