Год на посту мэра: что изменилось в Сургуте при Максиме Слепове

Максим Слепов вступил в должность главы Сургута год назад
© Служба новостей «URA.RU»
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Максим Слепов год назад стал мэром Сургута
Максим Слепов год назад стал мэром Сургута Фото:

Максим Слепов отмечает год на посту главы Сургута (ХМАО) — за это время в городе реализованы масштабные инфраструктурные проекты. Об этом сообщает администрация муниципалитета.

«Сургут — город с большим потенциалом и возможностями, крупный центр логистики и промышленности. За год он прошел большой путь развития. Его сила, энергия и современный облик — это, в первую очередь, заслуга сургутян, которые любят, созидают и делают город с каждым днем лучше», — отмечается в telegram-канале мэрии.

Бюджет Сургута на 2025 год составит рекордные 51,5 млрд рублей. На развитие дорожной сети направят 7 млрд рублей. Планируется обновить 23 км автодорог и благоустроить тротуары. Ключевой проект — строительство второго моста через Обь (1,8 км) в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

В городе продолжается благоустройство общественных пространств, озеленение улиц и установка детских площадок. У дома Фармана Салманова завершена реконструкция территории с сохранением кедровой рощи.

Приоритетом для муниципалитета остается поддержка участников СВО и их семей. Впервые с 2022 года организована самая крупная отправка гуманитарной помощи, а к третьей годовщине СВО заложен камень будущего Мемориала памяти погибших воинов.

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Максим Слепов отмечает год на посту главы Сургута (ХМАО) — за это время в городе реализованы масштабные инфраструктурные проекты. Об этом сообщает администрация муниципалитета. «Сургут — город с большим потенциалом и возможностями, крупный центр логистики и промышленности. За год он прошел большой путь развития. Его сила, энергия и современный облик — это, в первую очередь, заслуга сургутян, которые любят, созидают и делают город с каждым днем лучше», — отмечается в telegram-канале мэрии. Бюджет Сургута на 2025 год составит рекордные 51,5 млрд рублей.  На развитие дорожной сети направят 7 млрд рублей. Планируется обновить 23 км автодорог и благоустроить тротуары. Ключевой проект — строительство второго моста через Обь (1,8 км) в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В городе продолжается благоустройство общественных пространств, озеленение улиц и установка детских площадок. У дома Фармана Салманова завершена реконструкция территории с сохранением кедровой рощи. Приоритетом для муниципалитета остается поддержка участников СВО и их семей. Впервые с 2022 года организована самая крупная отправка гуманитарной помощи, а к третьей годовщине СВО заложен камень будущего Мемориала памяти погибших воинов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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