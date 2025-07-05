Год на посту мэра: что изменилось в Сургуте при Максиме Слепове

Максим Слепов отмечает год на посту главы Сургута (ХМАО) — за это время в городе реализованы масштабные инфраструктурные проекты. Об этом сообщает администрация муниципалитета.
«Сургут — город с большим потенциалом и возможностями, крупный центр логистики и промышленности. За год он прошел большой путь развития. Его сила, энергия и современный облик — это, в первую очередь, заслуга сургутян, которые любят, созидают и делают город с каждым днем лучше», — отмечается в telegram-канале мэрии.
Бюджет Сургута на 2025 год составит рекордные 51,5 млрд рублей. На развитие дорожной сети направят 7 млрд рублей. Планируется обновить 23 км автодорог и благоустроить тротуары. Ключевой проект — строительство второго моста через Обь (1,8 км) в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
В городе продолжается благоустройство общественных пространств, озеленение улиц и установка детских площадок. У дома Фармана Салманова завершена реконструкция территории с сохранением кедровой рощи.
Приоритетом для муниципалитета остается поддержка участников СВО и их семей. Впервые с 2022 года организована самая крупная отправка гуманитарной помощи, а к третьей годовщине СВО заложен камень будущего Мемориала памяти погибших воинов.
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