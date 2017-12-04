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Главные новости Челябинской области
13:17  04 декабря 2017 0

Главный автовокзал Челябинска переедет на новое место

Автовокзал Центральный. Челябинск, автовокзал центральный
Власти ищут новое место для главного автовокзала ЧелябинскаФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Власти Челябинска решают вопрос о переезде на новое место автовокзала «Центральный», расположенного на площадях Дворца спорта «Юность». Об этом заявил журналистам после аппаратного совещания в мэрии 4 декабря глава города Евгений Тефтелев.

Мэр отвечал на вопрос о том, как будут власти города решать вопрос с загазованностью от выхлопов автотранспорта. Автовокзал расположен в центре Челябинска, и здесь скапливается много автобусов, в том числе старых. «Это вопрос давно рассматривается, в том числе и владельцем Александром Карелиным, — заявил „URA.RU“ Евгений Тефтелев. — Сказать, куда именно перенесут автовокзал и сроки переноса, я пока не могу. Рассматриваются несколько вариантов. Я бы сказал „50 на 50“, что этот переезд состоится».

Ранее главным автовокзалом считался «Южный», расположенный на площадях железнодорожного вокзала. Владельцем автопредприятия был бизнесмен Артур Никитин. Летом 2011 года автовокзал перенесли в «Юность». Организатором переезда выступил начальник управления транспорт мэрии Камил Маматказин, уволившийся в апреле 2012 года. Горожане были недовольны переездом, так как новый автовокзал не отличался комфортом. Кроме того, во время общегородских праздников перекрываются центральные улицы, что парализует работу автовокзала на несколько часов.

В мае 2015-го автовокзал «Центральный» существенно разгрузили, перевели часть рейсов на новый автовокзал «Южные ворота» у железнодорожного вокзала.

Альбина Золотухина
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