{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Путин встретится с отстраненными олимпийцами. «Молодую гвардию» могут закрыть. Куйвашев переезжает в новый дом.
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,52
Динамика за 2 недели
Евро 69,75
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
04 декабря 2017
14:59  04 декабря 2017 0

Создатель «Уральских пельменей» ответил на обвинения в воровстве. «Нас ожидает ряд судов»

Шоу «Уральские пельмени» - Журчат рубли. Екатеринбург, соколов дмитрий, нетиевский сергей, брекоткин
Нетиевский уже два года в ссоре со своими бывшими коллегамиФото: Александр Мамаев © URA.RU

Создатель «Уральских пельменей» Сергей Нетиевский заявил «URA.RU», что «устал от негатива, который выливается на него в СМИ» и готовится к судам с бывшими коллегами. Поводом стало высказывание участника шоу Сергея Исаева о том, что Нетиевского выгнали из коллектива «за воровство».

«Каждый живет и поступает по совести, остальное решается в процессуальном порядке. Вероятно, Сергей так высказался, потому что в ближайшее время нам предстоят несколько арбитражных судов», — сказал «URA.RU» Нетиевский.

Ранее Нетиевский рассказал участникам форума «Россия студенческая» о том, как ушел из команды. По его словам, «Уральские пельмени» остановились в развитии, а у него самого перестали «гореть глаза». После этого Исаев сказал журналистам, что Нетиевский сам никуда не уходил из «Пельменей», а его «выгнали за воровство».

Споры между участниками юмористического шоу «Уральские пельмени» и их экс-директором Сергеем Нетиевским не прекращаются с 2015 года. В мае 2017 года шоумен подал иски в арбитражный суд Москвы на членов творческого коллектива и их нынешнего директора Евгения Орлова, обвинив его в выводе активов.

Виктор Дорофеев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров