14:59 04 декабря 2017 0

Нетиевский уже два года в ссоре со своими бывшими коллегами Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Создатель «Уральских пельменей» Сергей Нетиевский заявил «URA.RU», что «устал от негатива, который выливается на него в СМИ» и готовится к судам с бывшими коллегами. Поводом стало высказывание участника шоу Сергея Исаева о том, что Нетиевского выгнали из коллектива «за воровство».

«Каждый живет и поступает по совести, остальное решается в процессуальном порядке. Вероятно, Сергей так высказался, потому что в ближайшее время нам предстоят несколько арбитражных судов», — сказал «URA.RU» Нетиевский.

Ранее Нетиевский рассказал участникам форума «Россия студенческая» о том, как ушел из команды. По его словам, «Уральские пельмени» остановились в развитии, а у него самого перестали «гореть глаза». После этого Исаев сказал журналистам, что Нетиевский сам никуда не уходил из «Пельменей», а его «выгнали за воровство».

Споры между участниками юмористического шоу «Уральские пельмени» и их экс-директором Сергеем Нетиевским не прекращаются с 2015 года. В мае 2017 года шоумен подал иски в арбитражный суд Москвы на членов творческого коллектива и их нынешнего директора Евгения Орлова, обвинив его в выводе активов.