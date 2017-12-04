16:49 04 декабря 2017 0

Лебединая пара перезимует на страусиной ферме под Курганом Фото из личного архива Ирины Адрущенко

На страусиной ферме под Курганом воссоединилась лебединая пара с Ямала, которая оказалась разлучена в середине осени этого года. Долгожданная встреча состоялась в воскресенье, 3 декабря, сообщила «URA.RU» участница инициативной группы в Надыме Ирина.

Самку лебедя-шипуна, которая замерзала на водоеме на выезде из Надыма, спасли в октябре. Самца поймать не удалось — он улетел и пропал. Лебедя-«девочку» отправили в центр временного содержания при страусиной ферме под Курганом. В конце ноября ямальские общественники узнали пару самки в шипуне, спасенном на Аремзянке под Тобольском. Надымчане попросили волонтеров из Тобольска соединить пару.

Лебеди, которых в Надыме прозвали Ромео и Джульеттой, воссоединились, несмотря на препятствия: тобольский активист Вадим Калина пытался воспрепятствовать вывозу шипуна за пределы Тюменской области. Калина предположил, что волонтер Дмитрий Горохов, в чьем птичнике лебедь нашел временный приют, продал птицу. Последнему пришлось написать объяснительную в прокуратуре.

«Мы неоднократно пытались с Вадимом связаться и объяснить ситуацию, — рассказывает Ирина нашему агентству. — Предоставили всю информацию, однако он нас так и не услышал и продолжил стоять на своем. Дмитрий был готов держать лебедя в птичнике до весны, однако мы упросили его воссоединить пару».

По словам собеседницы «URA.RU», на вывоз птицы получено официальное разрешение компетентных органов. Планируется, что лебединая пара проведет в центре временного содержания зиму, а весной шипунов отпустят на волю. «В Надыме второй день потоп из слез радости, настолько это трогательно. Мы рады, что мужественные и добрые люди Тобольска отозвались на нашу просьбу о соединении пары. А в Кургане такие же люди пошли навстречу», — делится Ирина.