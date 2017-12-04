Гигантский семикилометровый астероид несется к Земле

16:35 04 декабря 2017 0

Гигант пролетит возле Земли 16 декабря Фото: maxpixel

Огромный астероид «3200 Фаэтон» летит к Земле со скоростью 114804 километров в час. Данные астрономов о размере гиганта разнятся, известно, что он имеет диаметр от 5,1 до 7,1 километра.

«Мимо Земли постоянно пролетают различные объекты, но такие большие, как „Фаэтон“, конечно, редкость. Он пролетит достаточно далеко от Земли, и волноваться на его счет не стоит», — сказал «URA.RU» астроном Владилен Санакоев.

Астрономы установили, что «3200 Фаэтон» пролетит мимо Земли 16 декабря, в 23 часа по московскому времени на расстоянии 5,8 млн километров от нашей планеты.

«Фаэтон» — околоземный астероид, открытый в 1983 году. Известно, что он летит по вытянутой орбите и слишком близко приближается к Солнцу. Поэтому ему и было дано такое название — в честь героя греческого мифа о Фаэтоне, сыне бога солнца Гелиоса. Тем не менее это небесное тело относится к категории потенциально опасных.