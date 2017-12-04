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04 декабря 2017
Главные новости Москвы
18:25  04 декабря 2017 0

В Кремле высказались о бойкоте Олимпиады-2018

Российско-Казахстанский форум межрегионального сотрудничества с участием Владимира Путина и Нурсултана Назарбаева. Челябинск, песков дмитрий, аркаим
Песков не торопится высказывать мнение КремляФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Кремль не будет комментировать возможность бойкота Олимпийских игр в 2018 году до решения Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что Россия сохраняет приверженность олимпийским идеалам, однако категорически против бездоказательного ущемления прав своих спортсменов. «Вы знаете, что мы по-прежнему не согласны со многими решениями, которые принимались и коллегией WADA, и в отношении наших спортсменов», — цитирует Пескова «Федеральное агентство новостей». Пресс-секретарь также отметил, что по решению российского президента сохраняются все возможные каналы взаимодействия и диалога с международными спортивными организациями.

Представители российского олимпийского комитета тоже считают, что говорить о бойкоте зимней Олимпиады 2018 года пока рано. Там называют информацию о запрете россиянам выступать под звуки гимна недостоверной.

Ксения Томашова
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