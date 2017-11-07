{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Заявление команды певца - для "URA.RU"
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,46
Динамика за 2 недели
Евро 67,77
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
07 ноября 2017
Главные новости 
16:42  07 ноября 2017 0

Олимпийский комитет назвал разговор о бойкоте Игр абсурдом

Заседание исполкома Олимпийского Комитета России. Москва, окр, олимпийский комитет россии
Олимпийский комитет назвал абсурдом запрет на исполнение гимнаФото: Владимир Андреев © URA.RU

Дискутировать о бойкоте Россией зимней Олимпиады 2018 года рано, полагают представители российского олимпийского комитета.

«Я считаю, что абсурдно об этом дискутировать, заявления депутатов Госдумы я комментировать не буду», — рассказал «URA.RU» первый вице-президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

Информация о том, что россиянам запретят выступать под звуки гимна, оказалась недостоверной, полагает пресс-секретарь Олимпийского комитета Константин Выборнов. «The New York Times может писать то, что считает для себя интересным, а то насколько это правда или нет, должен прокомментировать МОК, что он собственно и сделал. Добавить тут больше нечего», — заявил Выборнов «URA.RU».

Отметим, что в интервью газете «Российской спорт» в МОК заявили, что заявления The New York Times — это преждевременные спекуляции, так как «комиссии МОК не завершили свою работу и не были выполнены соответствующие процедуры». Ранее первый заместитель главы думского комитета по международным делам Светлана Журова заявляла, что Россия должна бойкотировать Олимпиаду, если организаторы запретят спортсменам исполнение российского гимна.

Станислав Захаркин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров