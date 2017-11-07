16:42 07 ноября 2017 0

Олимпийский комитет назвал абсурдом запрет на исполнение гимна Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Дискутировать о бойкоте Россией зимней Олимпиады 2018 года рано, полагают представители российского олимпийского комитета.

«Я считаю, что абсурдно об этом дискутировать, заявления депутатов Госдумы я комментировать не буду», — рассказал «URA.RU» первый вице-президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

Информация о том, что россиянам запретят выступать под звуки гимна, оказалась недостоверной, полагает пресс-секретарь Олимпийского комитета Константин Выборнов. «The New York Times может писать то, что считает для себя интересным, а то насколько это правда или нет, должен прокомментировать МОК, что он собственно и сделал. Добавить тут больше нечего», — заявил Выборнов «URA.RU».

Отметим, что в интервью газете «Российской спорт» в МОК заявили, что заявления The New York Times — это преждевременные спекуляции, так как «комиссии МОК не завершили свою работу и не были выполнены соответствующие процедуры». Ранее первый заместитель главы думского комитета по международным делам Светлана Журова заявляла, что Россия должна бойкотировать Олимпиаду, если организаторы запретят спортсменам исполнение российского гимна.