{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Пранкеры Лексус и Вован: «Будет на столе у Путина»
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,99
Динамика за 2 недели
Евро 69,91
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
04 декабря 2017
19:08  04 декабря 2017 0

Макс Фадеев сделал предложение самой мистической певице. ФОТО, ВИДЕО

Максим Фадеев, фадеев максим
Фадеев и Линда работали над ее альбомом более 20 лет назадФото: личная страница Максима Фадеева в Instagram

Максим Фадеев сообщил, что 21 год назад вышел альбом певицы Линды «Ворона». Продюсер написал большой пост в своем профиле, где обратился к певице с интересным предложением.

«Для меня это один из самых удивительных периодов моей жизни», — написал продюсер в Instagram. Фадеев сказал, что с этим альбомом связано много магических и странных событий, о которых он расскажет в своей книге. Обращаясь к певице, Фадеев вспоминает, как они писали альбом. «Это было единение музыки, желаний, ощущений», — отмечает он. Продюсер хотел бы вернуться в то время, поэтому предложил Линде записать новый альбом «с теми же интонациями, с похожей энергией».

Пользователи поддержали продюсера: «Очень-очень у меня классные воспоминания. Хочу еще… Будем безмерно рады вновь слушать любимые песни!.. Это волшебная музыка. Это юность. Это нечто непознанное. Это дрожь по телу. Это мистика. Была бы рада услышать снова вашу совместную работу», — пишут подписчики в комментариях.

Дарья Рукачёва
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров