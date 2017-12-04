19:08 04 декабря 2017 0

Фадеев и Линда работали над ее альбомом более 20 лет назад Фото: личная страница Максима Фадеева в Instagram

Максим Фадеев сообщил, что 21 год назад вышел альбом певицы Линды «Ворона». Продюсер написал большой пост в своем профиле, где обратился к певице с интересным предложением.

«Для меня это один из самых удивительных периодов моей жизни», — написал продюсер в Instagram. Фадеев сказал, что с этим альбомом связано много магических и странных событий, о которых он расскажет в своей книге. Обращаясь к певице, Фадеев вспоминает, как они писали альбом. «Это было единение музыки, желаний, ощущений», — отмечает он. Продюсер хотел бы вернуться в то время, поэтому предложил Линде записать новый альбом «с теми же интонациями, с похожей энергией».

Пользователи поддержали продюсера: «Очень-очень у меня классные воспоминания. Хочу еще… Будем безмерно рады вновь слушать любимые песни!.. Это волшебная музыка. Это юность. Это нечто непознанное. Это дрожь по телу. Это мистика. Была бы рада услышать снова вашу совместную работу», — пишут подписчики в комментариях.