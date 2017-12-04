20:38 04 декабря 2017 2

Полицейский отделался незначительным штрафом за дачу взятки Фото: «URA.RU»

В Пригородном суде Нижнего Тагила вынесен приговор бывшему капитану полиции Абукару Курбанову. Полицейский обвиняется в даче взятки с целью купить себе должность ротного.

«Решением суда экс-полицейский приговорен к штрафу в 150 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда. Известно, что у Курбанова было два адвоката: один из Нижнего Тагила, другой из Екатеринбурга.

В прокуратуре Свердловской области сообщили, что ждут из суда мотивировку приговора. «После того, как мы изучим мотивировочную часть, в десятидневный срок будет принято решение о том, станет прокуратура обжаловать приговор или нет», — прокомментировала «URA.RU» Марина Канатова, старший помощник прокурора Свердловской области.

Ранее «URA.RU» сообщало о том, что 1 декабря 2016 года задержали командира второго взвода первой роты отдельного батальона ПСП МУ МВД «Нижнетагильское», капитана Абукара Курбанова. Полицейский пытался за 20 тысяч рублей подкупить и. о. командира батальона майора Сергея Самкова. За эти деньги Курбанов хотел получить от комбата протекцию на назначение его командиром роты. Курбанов назначил комбату встречу в кафе «Девичья башня». Самков сразу понял, к чему клонит его подчиненный, и сообщил о предложении в УСБ ГУ МВД по Свердловской области. При встрече в кафе Курбанов передал Самкову 20 тысяч рублей, после чего был задержан. Курбанов был уволен из полиции по отрицательным мотивам. Известно, что отец и брат Курбанова отбывают срок за наркотики, кражу и хранение оружия.

Руководители Самкова обвинили его в том, что он опозорил полицию Нижнего Тагила Фото: «URA.RU»

Редакция «URA.RU» связалась с главным участником этой скандальной истории Сергеем Самковым. За этот год комбат успел выйти на пенсию по выслуге лет и сейчас является членом Общественной палаты города Алапаевска.

«Хотел бы отметить позицию начальника полиции полковника Константина Мальцева, который в итоге сделал вид, что ничего не произошло. В мой адрес даже прозвучало со стороны отдельных руководителей, что я их подставил. Теперь из-за меня все будут думать, что в Тагиле в полиции должности продаются. Но меня поддержали высшее руководство ГУ МВД области и начальник ОРЧ, санкцию на операцию дал лично генерал Бородин. По поводу приговора: считаю его мягким. Хотя не это главное — важно торжество закона над коррупцией в органах», — рассказал Сергей Самков.